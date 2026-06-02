Киевский философ: Украинизация и «мова» сейчас – как детские хотелки для идиотов

Вадим Москаленко.  
02.06.2026 20:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Идиотизм, Мова, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Убеждённые украинизаторы среди элит, ратующие за «мову», производят жалкое впечатление людей, глядя на которых, можно покрутить пальцем у виска.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил украинский философ Сергей Дацюк, горячо поддерживавший госпереворот в 2014 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Убеждённые украинизаторы среди элит, ратующие за «мову», производят жалкое впечатление людей, глядя на которых,...

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«Отстояли украинскую «мову». Ну и? Это имеет смысл? Пока вы воевали, уже машинные переводчики в карман положить можно. И что вы будете делать со своей «мовой» дальше?

Вы её не развиваете, внутри неё нет научных произведений, которые зафиксированы именно в этом языке, нет опережающей философии мирового уровня, которая зафиксирована в этом языке. В чём смысл этого языка? В том, что им будут говорить внутри люди на бытовом уровне? Окей, и что дальше?

Вы же хотите язык, а не смыслы, которые не в языке родятся. Смыслы родятся вне языка, это потом они выражаются и оформляются в языке. И то не факт, возможно, они требуют иного языка, иных языков или даже уровня грамматики. Это иное виденье, иное помышление», – философствовал Дацюк.

«Элита так не хочет мыслить, она не хочет туда идти, потому что это всё для неё болезненно. Потому что в своё время она этого не имела, а теперь она это хочет получить.

Это всё равно, как если бы я взрослый начал покупать себе охренительные машинки, по той простой причине, что в детстве у меня такой машинки не было. Есть такие люди, но на них смотрят с сожалением и иногда даже вертя пальцем у виска», – добавил укро-мыслитель.

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