Ким Чен Ын демонстративно отправил Трампа в игнор

Александр Ростовцев.  
27.08.2026 13:49
  (Мск) , Москва
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Политика, Россия, Северная Корея, США


Ким Чен Ын провёл расширенное заседание политбюро ЦК Трудовой партии КНДР. Обсуждалась ситуация в экономике и задачи на следующий год.

Американские СМИ обращают внимание: хотя в августе Вашингтон активизировал дипломатические контакты с Пхеньяном и даже сократил ежегодные военные учения с Южной Кореей, однако Ким Чен Ын «неблагодарно» не упомянул ни Трампа, ни манёвры у соседей. Более того, сестра вождя Ким Ё Джон заявила, что Пхеньян не заинтересован в сокращении собственных военных учений.

Ким Чен Ын провёл расширенное заседание политбюро ЦК Трудовой партии КНДР. Обсуждалась ситуация в...

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По данным Банка Кореи (Южной), экономика КНДР выросла на 3,5% в 2025 году — это третий год подряд с ростом выше 3%. Среди причин: расширение экономического сотрудничества с Россией; увеличение торговли с Китаем; реализация внутренних проектов.

На этом фоне аналитики откровенно сомневаются, что КНДР заинтересована в переговорах на условиях Вашингтона. Эксперт Брюс Клингнер считает шансы на встречу лидеров «ничтожно малыми» и отмечает: укрепление позиций КНДР благодаря экономическим связям с Россией и Китаем, а также доходы страны от «кражи» криптовалюты — около миллиарда долларов в год.

Во вторник Трамп вновь опубликовал распоряжение о сокращении совместных учений США и Южной Кореи, подчеркнув «очень хорошие отношения» с Ким Чен Ыном. Также он разместил несколько фото с лидером КНДР — с древних саммитов в Сингапуре и в демилитаризованной зоне.

Рыжему деду очень нужна «перемога» на любом фронте: до промежуточных выборов в Конгресс осталось два месяца, обещаний наболтано море разливанное, республиканцев ждёт поражение, а похвастаться абсолютно нечем.

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