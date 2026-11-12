Прошедшие в Абу-Даби переговоры по Украине в целом оказались в пользу России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За два дня сменилась, по сути, тема разговора. Война на Украине стала одной главой в большом споре о том, как все будет устроено после. Не «давайте вот сейчас тут чертить, где мы, кого», а вот «как все мы будем жить».

И мы этот разговор не первый раз предлагаем. Можно вспомнить мюнхенскую речь Путина, можно вспомнить, как это назвали, «ультиматум Путина» 21-го года, в декабре, аккурат перед СВО, когда мы предложили новую систему глобальной безопасности, а Байден от нас отмахнулся.

Ну и к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что сегодня эту повестку предлагают американцы. Именно американцы предлагают в первую очередь решать вопросы глобальной безопасности.

Для России, конечно, это главный выигрыш раунда. Мы отстояли порядок этих ходов. Сначала архитектура безопасности, окончание войны уже на наших условиях – одной строкой внутри всего большого пойдет.

Отстояли свой формат, когда за столом сидят только три стороны безо всяких вот этих главных поджигателей войны…

Что касается итогов переговоров, да, действительно, самое важное, сказал Мединский, что касается территориальных вопросов: каждая пядь наших земель будет России возвращена, так или иначе.

То есть, многие боялись, что сейчас будет заморозка по линии фронта. Очевидно, никакой заморозки не будет. Мы либо дипломатическим путем будем возвращать свои земли, либо будем дальше воевать», – заявил Коц.