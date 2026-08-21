«Кое-что я вам скажу по секрету», – полковник о приказе Путина флоту

Недавний приказ Владимира Путина о зеркальном ответе на пиратские действия Запада подразумевает, что Россия начнёт «огрызаться всерьёз», задействовав против «теневого флота» недружественных стран все силы ВМФ.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кое-что я вам скажу по секрету. Там будут привлекаться не только корабли, но на каждую баржу кораблик не пошлёшь. Там и авиация предусматривается, и подводные лодки: и атомные, и дизельные тоже, и экстренный вызов самолётов и так далее. Мы об этом ещё узнаем.

Но самое главное, народ чего ждёт? Мы будем действовать зеркально, причём в любой точке мира. Если Запад выбросил на помойку конвенцию по международному праву…

А в жизни оно получается так, что нашу баржу или балкер, или сухогруз, или танкер шмонают и делают из нас насмешку перед всем миром. Уже пришла пора огрызаться всерьёз, – заявил Баранец.