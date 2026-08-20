«Что-то произойдёт, а Россия не признается». Каким будет ответ на украинско-НАТОвское пиратство
Страны западного блока руками украинцев занимаются пиратством в Средиземном море. России нужно переходить к такой же практике.
Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Возможны какие-то действия в рамках гибридной войны. То есть, что-то произойдет, что явно похоже на то, что Россия сделала, но Россия не признаётся. Отрицает свое участие. Такие действия возможны.
Например, Украина давным-давно, уже который год, атакует танкеры из «теневого флота» в районе Средиземного моря, между Мальтой и Ливией.
Там в Ливии у них база ГУР. Оттуда они атакуют беспилотными катерами корабли, танкера проходящие. Но ни разу Украина не взяла на себя ответственность за такие действия», – сказал Ширяев.
«Что-то похожее может быть, если англичане решатся, предположим, захватить танкер с российской нефтью. Корабль-то не российский, а вот нефть в нем принадлежит российским компаниям. И она куда-то там идет. И вот ее захватили, и начинают продать с торгов, деньги присвоили.
Такие действия могут привести к чему-то похожему на Дальнем Востоке. Путин прямо открыто об этом сказал», – подытожил выступающий.
English version :: Читать на английском «Что-то произойдёт, а Россия не признается». Каким будет ответ на украинско-НАТОвское пиратство