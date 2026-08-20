«Что-то произойдёт, а Россия не признается». Каким будет ответ на украинско-НАТОвское пиратство

Максим Столяров.  
20.08.2026 15:47
  (Мск) , Москва
Просмотров: 799
 
НАТО, Россия, Украина


Страны западного блока руками украинцев занимаются пиратством в Средиземном море. России нужно переходить к такой же практике.

 Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока руками украинцев занимаются пиратством в Средиземном море. России нужно переходить к...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Возможны какие-то действия в рамках гибридной войны. То есть, что-то произойдет, что явно похоже на то, что Россия сделала, но Россия не признаётся. Отрицает свое участие. Такие действия возможны.

Например, Украина давным-давно, уже который год, атакует танкеры из «теневого флота» в районе Средиземного моря, между Мальтой и Ливией.

Там в Ливии у них база ГУР. Оттуда они атакуют беспилотными катерами корабли, танкера проходящие. Но ни разу Украина не взяла на себя ответственность за такие действия», – сказал Ширяев.

«Что-то похожее может быть, если англичане решатся, предположим, захватить танкер с российской нефтью. Корабль-то не российский, а вот нефть в нем принадлежит российским компаниям. И она куда-то там идет. И вот ее захватили, и начинают продать с торгов, деньги присвоили.

Такие действия могут привести к чему-то похожему на Дальнем Востоке. Путин прямо открыто об этом сказал», – подытожил выступающий.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Что-то произойдёт, а Россия не признается». Каким будет ответ на украинско-НАТОвское пиратство

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора