«Что-то произойдёт, а Россия не признается». Каким будет ответ на украинско-НАТОвское пиратство

Страны западного блока руками украинцев занимаются пиратством в Средиземном море. России нужно переходить к такой же практике.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Возможны какие-то действия в рамках гибридной войны. То есть, что-то произойдет, что явно похоже на то, что Россия сделала, но Россия не признаётся. Отрицает свое участие. Такие действия возможны.

Например, Украина давным-давно, уже который год, атакует танкеры из «теневого флота» в районе Средиземного моря, между Мальтой и Ливией.

Там в Ливии у них база ГУР. Оттуда они атакуют беспилотными катерами корабли, танкера проходящие. Но ни разу Украина не взяла на себя ответственность за такие действия», – сказал Ширяев.