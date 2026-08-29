Кулеба об ударах по Киеву: Не хочу никого пугать, но нужно понимать реальность
Украину ждёт тяжелейшая зима, удары по Киеву могут спровоцировать гнев населения против Зе-банды.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очевидно, что русские делают ставку на Киев. На то, чтобы сделать как можно более сложной жизнь в Киеве. И, тем самым, спровоцировать политические последствия – гнев, который люди будут направлять на свою власть.
Если русские достигнут своей цели, и уничтожат склады вокруг Киева, то начнутся перебои с поставками, скажем так», – сказал Кулеба.
«Не хочу никого пугать, но нужно понимать реальность: Украина заходит в осень в непростом состоянии. У нас есть все условия для дальнейшего разрастания внутренней политической борьбы.
С осени по конец зимы мы не можем себе позволить политические войны. То, что одни ругают других, думают, как бы кого-нибудь сбить и получить побольше власти.
Это нужно прекращать, потому что в приближающихся условиях эти свары будут только подыгрывать россиянам. Ведь люди будут видеть весь этот бардак, и направлять весь свой гнев на власть. И страна просто расшатается», – добавил экс-министр.
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