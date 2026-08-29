Кулеба об ударах по Киеву: Не хочу никого пугать, но нужно понимать реальность

Вадим Москаленко.  
29.08.2026 13:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 885
 
Дзен, Киев, Политика, Украина


Украину ждёт тяжелейшая зима, удары по Киеву могут спровоцировать гнев населения против Зе-банды.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину ждёт тяжелейшая зима, удары по Киеву могут спровоцировать гнев населения против Зе-банды. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Очевидно, что русские делают ставку на Киев. На то, чтобы сделать как можно более сложной жизнь в Киеве. И, тем самым, спровоцировать политические последствия – гнев, который люди будут направлять на свою власть.

Если русские достигнут своей цели, и уничтожат склады вокруг Киева, то начнутся перебои с поставками, скажем так», – сказал Кулеба.

«Не хочу никого пугать, но нужно понимать реальность: Украина заходит в осень в непростом состоянии. У нас есть все условия для дальнейшего разрастания внутренней политической борьбы.

С осени по конец зимы мы не можем себе позволить политические войны. То, что одни ругают других, думают, как бы кого-нибудь сбить и получить побольше власти.

Это нужно прекращать, потому что в приближающихся условиях эти свары будут только подыгрывать россиянам. Ведь люди будут видеть весь этот бардак, и направлять весь свой гнев на власть. И страна просто расшатается», – добавил экс-министр.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Кулеба об ударах по Киеву: Не хочу никого пугать, но нужно понимать реальность

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора