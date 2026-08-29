Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украину ждёт тяжелейшая зима, удары по Киеву могут спровоцировать гнев населения против Зе-банды.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Очевидно, что русские делают ставку на Киев. На то, чтобы сделать как можно более сложной жизнь в Киеве. И, тем самым, спровоцировать политические последствия – гнев, который люди будут направлять на свою власть. Если русские достигнут своей цели, и уничтожат склады вокруг Киева, то начнутся перебои с поставками, скажем так», – сказал Кулеба.