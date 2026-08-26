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В 2014 – 2015 годах Украина не имела возможности воевать с Россией, а потому пришлось идти на минские соглашения.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это дискуссия, которая будет вестись до конца веков. Вопрос состоит в том, могли ли мы выторговать лучшие условия Минских договоренностей по переговорам. По-моему, нет, не могли. На месте Порошенко, если бы оказался другой человек, можно было бы не подписать эти договоренности. Можно, но тогда Германия и Франция умыли бы руки», – считает Кулеба.

Он признает, что на то время украинская армия находилась «еще в плачевном состоянии».

«Целая страна бегала и не могла собрать пять танков. И Порошенко все это тоже осознавал. Ситуацию у Дебальцево он тоже прекрасно понимал. Поэтому можно было сказать «Я не подписываю» с осознанием, что мы столкнулись бы с этими рисками и дальше, скорее, вели переговоры с худших позиций. Но он решил подписать с пониманием того, что будем там уже как-то разруливать, петлять для того, чтобы уменьшить негативное влияние этих соглашений», – рассказал Кулеба.

Он называет ложью, что Германия, Франция поддерживали Украину против России.

«Такого не было. Украина была одна. Это были переговоры 3+1. То есть на нас давили. Наше выживание на тот момент зависело от позиции Германии и Франции. А немцы и французы сказали: «Это лучшее, что мы вам можем предложить», – уверяет Кулеба.

По его словам, лучшие условия на тот момент выторговать было невозможно.