Кумир уже не Израиль, а Иран. Бандеровцы восхищаются успехами Тегерана

Вадим Москаленко.  
01.09.2026 11:51
  (Мск) , Киев
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Украина могла бы надеяться на успех в противостоянии с Россией, если бы вкладывалась в оборонку, как Иран, который, имея возможность огрызаться, получил крепкие переговорные позиции в споре с США.

В ближайшее время надежда Киева – лишь на то, что Запад решится повышать эскалацию в военном конфликте с Россией руками бандеровцев,  заявил в интервью «Лиге» экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Я двумя, четырьмя руками за то, чтобы искать возможности противодействия российской баллистике, есть интересные идеи, в том числе антибаллистическая инициатива, но этого принципиально недостаточно, с точки зрения ассиметричного сдерживания.

Если у нас не будет возможности наносить удары, и если Запад со своей логикой эскалационного цикла не будет помогать нам в этом, то никакой прогресс в защиты от российских ударов нам не поможет. Просто защита – не работает. Нам критически необходимо иметь возможность наносить удары», – вещал Климкин.

Он подчеркнул, что одной баллистики для этого мало.

«Только баллистика, которую мы разрабатываем, и я надеюсь, будем иметь. И важно: чтобы она полетела, это несложная история, а вот так, чтобы она прилетела туда, куда надо – это сложнее.

Только баллистика нас не спасёт, нам нужна комплексная система. Возвращаюсь к примеру Ирана. Иранцы сейчас имеют нормальные позиции на переговорах, поскольку в своё время они бешено вложились в программу развития дронов, крылатых ракет и баллистических ракет», – рассуждал экс-министр.

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