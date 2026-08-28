Во время продолжающегося вторые сутки налета на Киев своих целей успешно достигают даже не баллистические ракеты, а и реактивные «Герани», которые способны долетать и до Западной Украины. Это значит, что пора прекращать инфраструктурную войну.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский пропагандист-русофоб и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что они делают сейчас, это немаловажная часть инфраструктурной войны. И эта инфраструктурная война, как мы видим, к сожалению, продолжается. И надо думать, каким образом эту инфраструктурную войну останавливать. Вот, кстати, мы все время говорим, что у нас не хватает антибаллистики. Но ведь сегодня не было баллистических ударов по Киеву. Посредством только одних «Шахедов», реактивных «Шахедов» также, российские вооруженные силы могут наносить серьезные инфраструктурные удары по украинской столице», – причитал он.