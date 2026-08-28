Пора останавливать инфраструктурную войну. Нас уничтожают уже не ракеты, а «Герани» – гей-бандеровец

Анатолий Лапин.  
28.08.2026 22:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Во время продолжающегося вторые сутки налета на Киев своих целей успешно достигают даже не баллистические ракеты, а и реактивные «Герани», которые способны долетать и до Западной Украины. Это значит, что пора прекращать инфраструктурную войну.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский пропагандист-русофоб и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время продолжающегося вторые сутки налета на Киев своих целей успешно достигают даже не...

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«То, что они делают сейчас, это немаловажная часть инфраструктурной войны. И эта инфраструктурная война, как мы видим, к сожалению, продолжается. И надо думать, каким образом эту инфраструктурную войну останавливать.

Вот, кстати, мы все время говорим, что у нас не хватает антибаллистики. Но ведь сегодня не было баллистических ударов по Киеву. Посредством только одних «Шахедов», реактивных «Шахедов» также, российские вооруженные силы могут наносить серьезные инфраструктурные удары по украинской столице», – причитал он.

«Вы знаете, что реактивные «Шахеды» могут долетать и в западные регионы Украины, то есть у нас не остается незащищенной территории. И у России не остается, если так серьезно говорить, по крайней мере, в европейской части вплоть до Урала. Но и у нас не остается, так может нам думать не просто об антибаллистической защите, а о том, как нам сдерживать еще и эти «Шахеды», – заявил Портников.

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English version :: Читать на английском Пора останавливать инфраструктурную войну. Нас уничтожают уже не ракеты, а «Герани» – гей-бандеровец

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