Куницын: Американцы дурили нас с НАТО ещё со времён Клинтона

Вадим Москаленко.  
27.08.2026 11:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 3156
 
Дзен, НАТО, Политика, США, Украина


Американцы обещали самостийной верхушке в Киеве вступление в НАТО сразу же после распада Советского Союза.

Об этом в эфире «Радио свобода» (нежелательная организация в РФ) заявил экс-премьер Крыма, бывший украинский гауляйтер Севастополя Сергей Куницын, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы обещали самостийной верхушке в Киеве вступление в НАТО сразу же после распада Советского...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Юрий Костенко [министр охраны окружающей среды в 1992—1994 и 1995—1998] рассказывал, что, когда он был в Белом доме, глава администрации Клинтона сказал: «когда вы ликвидируете последнюю ракету, мы примем вас в НАТО». Представляете? Наши вернулись все в таком [приподнятом] настроении, что ядерное оружие не отдаём, а сами постепенно ликвидируем», – рассказал Куницын.

Однако уже «через несколько месяцев» американцы заменили обещание вступления в НАТО некими гарантиями.

 «Звонят из Белого дома: «Мы с вами договорились, что вы тремя этапами ликвидируете ядерное оружие, а мы вам – 13 пунктов гарантий», – вспоминает Куницын.

А вскоре американцы стали настаивать, чтобы ядерное оружие вообще забрали у Киева.

«Пусть Россия забирает и сама ликвидирует…И в результате мы отдали ядерное оружие России», – горюет Куницын.

Читайте также: И что в этом плохого? Во Франции рванули вверх рейтинги скептиков относительно членства в НАТО

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Куницын: Американцы дурили нас с НАТО ещё со времён Клинтона

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора