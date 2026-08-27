Куницын: Американцы дурили нас с НАТО ещё со времён Клинтона
Американцы обещали самостийной верхушке в Киеве вступление в НАТО сразу же после распада Советского Союза.
Об этом в эфире «Радио свобода» (нежелательная организация в РФ) заявил экс-премьер Крыма, бывший украинский гауляйтер Севастополя Сергей Куницын, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Юрий Костенко [министр охраны окружающей среды в 1992—1994 и 1995—1998] рассказывал, что, когда он был в Белом доме, глава администрации Клинтона сказал: «когда вы ликвидируете последнюю ракету, мы примем вас в НАТО». Представляете? Наши вернулись все в таком [приподнятом] настроении, что ядерное оружие не отдаём, а сами постепенно ликвидируем», – рассказал Куницын.
Однако уже «через несколько месяцев» американцы заменили обещание вступления в НАТО некими гарантиями.
«Звонят из Белого дома: «Мы с вами договорились, что вы тремя этапами ликвидируете ядерное оружие, а мы вам – 13 пунктов гарантий», – вспоминает Куницын.
А вскоре американцы стали настаивать, чтобы ядерное оружие вообще забрали у Киева.
«Пусть Россия забирает и сама ликвидирует…И в результате мы отдали ядерное оружие России», – горюет Куницын.
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