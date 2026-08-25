Проводимые Россией систематические обстрелы Украины фактически превратили Киев в прифронтовой город.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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И если бы у вас был нормальный враг, не шизофренический, а нормальный враг, не террорист, то можно было бы сказать, что линия фронта – это то, что рисуют нам там по телемарафону. Но это не так», – рассуждал Дацюк.

«Это так, что прилетает мне под окна. То есть убеждать меня в том, что фронт где-то далеко, не надо. Я его вижу. Он здесь. То есть, положа руку на сердце, на простой вопрос: а что в Киеве фронта нет?

Да что вы там в Киеве, говорят из каких-то других городов. Но вы приезжайте, поживите здесь. Вы все быстро поймете. Вы поймете, что тут тоже фронт», – причитал укро-философ.