«Линия фронта уже дошла до Киева!» – Дацюк получил психические ранения

Вадим Москаленко.  
25.08.2026 20:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1232
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Проводимые Россией систематические обстрелы Украины фактически превратили Киев в прифронтовой город.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проводимые Россией систематические обстрелы Украины фактически превратили Киев в прифронтовой город. Об этом на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Многие хотят называть линию боестолкновения линией фронта. Но это неправда.

И если бы у вас был нормальный враг, не шизофренический, а нормальный враг, не террорист, то можно было бы сказать, что линия фронта – это то, что рисуют нам там по телемарафону. Но это не так», – рассуждал Дацюк.

«Это так, что прилетает мне под окна. То есть убеждать меня в том, что фронт где-то далеко, не надо. Я его вижу. Он здесь. То есть, положа руку на сердце, на простой вопрос: а что в Киеве фронта нет?

Да что вы там в Киеве, говорят из каких-то других городов. Но вы приезжайте, поживите здесь. Вы все быстро поймете. Вы поймете, что тут тоже фронт», – причитал укро-философ.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Линия фронта уже дошла до Киева!» – Дацюк получил психические ранения

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора