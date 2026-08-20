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Несколько десятков ракет обрушились на Киев минувшей ночью, поразив топливные хранилища, склады, места сборки дронов и площадку компании Fire Point – производителя ракет «Фламинго». Украинские источники утверждают, что запускалась баллистика, «Цирконы», «Калибры», ракеты со «стратегов» и даже некие новые северокорейские ракеты.

В городе – пожары и перебои с электричеством, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация с перехватом ракет печальная… В целом, в Киеве было произведено два пуска ракет Patriot в попытке сбить баллистические ракеты, оба были безуспешными», – пишет киевская телеведущая-нацистка Янина Соколова.

«В Борисполе огромный пожар видно. Вся периферия Киева в дымах пожаров», – описывает картину наутро политолог Юрий Романенко (в розыске в РФ за призывы убивать российских журналистов).

«Не ночь, а ад. Официально заявляю: мы под Броварами в ахуе», – пишет экс-советник замминистра обороны Украины, грантоедка Дана Яровая.

«Больше всего ударов по производственной и складской инфраструктуре. В частности, по продуктовых складах и продовольственной переработке», – указывает экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол.

Он утверждает, что власти замалчивают последствия:

«Про сожженные продовольственные склады украинцам вообще знать не следует. Официально это замалчивается – у нас же население должно ежедневно фестивалить по поводу подожженных рашистских пустых мега-ангаров. Про сожженные склады у нас мы узнаем явочным порядком при каждом посещении магазина».

Черновол признаёт, что удары по Киеву – следствие пиар-акций, устроенных Зе-офисом.

«До того, как враг начал тотально уничтожать определенные структуры жизнеобеспечения украинцев и Украины, послушный Мадьяр по приказу Зеленского создал «шикарные картинки» для всего мира… И тех, кто хочет надавить на Россию и спасти Украину, становится значительно меньше…. Поджигая отдельными этажерками полупустые бочки, они повредили (не критично!) часть НПЗ, а у нас уничтожается добыча и доставка энергоносителей. Порадовались согласованной и явно коммерчески стимулированной акции с горящими маркетплейсами… – получайте в ответ аналог у себя, но совершенно другого порядка», – сокрушается Черновол.

Донецкая журналистка Евгения Мартынова делится интересным наблюдением:

«Давно я не припомню настолько спокойной ночи, и впервые, кажется, выспалась глубоким сном… Не первый раз замечаю, что чем сильнее идёт работа по Киеву, тем тише у нас в эту ночь».

Теперь остаётся вопросом, поймут ли в Киеве причинно-следственную связь между террором Донбасса и ночёвками в метро?