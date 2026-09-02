Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул в сентябре прилетит в Минск «чтобы освободить 700-800 политзаключенных».

Об этом он заявил «Голосу Америки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Высокая гуманитарная миссия», как обычно у американцев связана с меркантильным интересом. В данном случае из-за обострившихся отношений с Канадой США резко заинтересовались белорусским калием, который используется для производства удобрений. Раньше они брали у соседей 2,5-4 млн тонн, но потом президент Дональд Трамп обложил их пошлинами.

Коула в Минске ждали давно, но он постоянно откладывал визит.