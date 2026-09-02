Лукашенко готовится к мега-сделке с Трампом

Елена Острякова.  
02.09.2026 12:49
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Политика, США


Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул в сентябре прилетит в Минск «чтобы освободить 700-800 политзаключенных».

Об этом он заявил «Голосу Америки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул в сентябре прилетит в Минск «чтобы освободить 700-800...

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«Высокая гуманитарная миссия», как обычно у американцев связана с меркантильным интересом. В данном случае из-за обострившихся отношений с Канадой США резко заинтересовались белорусским калием, который используется для производства удобрений. Раньше они брали у соседей 2,5-4 млн тонн, но потом президент Дональд Трамп обложил их пошлинами.

Коула в Минске ждали давно, но он постоянно откладывал визит.

«Вопрос по таймингу. Годовые контракты заключаются обычно в ноябре месяце. В худшем случае – в начале декабря. Если трейдеры пришли, это значит, что у тебя должен быть на предстоящий год понятный режим вывоза этой продукции. Это значит, что до конца ноября-начала декабря должно что-то решиться с транзитом. Потому что иначе вопрос откладывается до весны», – пояснил «Еврорадио» бежавший на Украину белорусский политолог Игорь Тышкевич.

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