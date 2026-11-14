МИД РФ объясняет, зачем помогать топливом США, которые дают ВСУ данные для убийства граждан России
Москва решила пойти на дизельную сделку (помочь топливом США, которые поставляют разведданные ВСУ для убийств граждан России), чтобы показать свою договороспособность.
Об этом в ходе «круглого стола» в Москве заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается дизельной сделки, то когда мы на неё пошли, мы показали свою договороспособность, прежде всего. Подтвердили репутацию надёжного поставщика энергоносителей. И, несмотря на все существующие политические проблемы в мире, – мы же пошли не просто в вакууме на эту на эту договорённость.
Мы все видим, что происходит с рынком энергоносителей, какие проблемы связаны, прежде всего, с Персидским заливом и другими вещами. Поэтому здесь можно сказать, что мы оказали какую-то срочную помощь.
Успешная она или неуспешная, пусть судят с американской стороны. Потому что, насколько я понимаю, корабли не принимают, но это уже не проблемы РФ. Потому что, сделав то, что мы сделали, мы абсолютно ничего не нарушили с точки зрения, международного права, поэтому с нашей стороны всё было, как говорится, чётко и чисто», – сказал Трофимов.
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