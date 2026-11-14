Москва решила пойти на дизельную сделку (помочь топливом США, которые поставляют разведданные ВСУ для убийств граждан России), чтобы показать свою договороспособность.

Об этом в ходе «круглого стола» в Москве заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается дизельной сделки, то когда мы на неё пошли, мы показали свою договороспособность, прежде всего. Подтвердили репутацию надёжного поставщика энергоносителей. И, несмотря на все существующие политические проблемы в мире, – мы же пошли не просто в вакууме на эту на эту договорённость.

Мы все видим, что происходит с рынком энергоносителей, какие проблемы связаны, прежде всего, с Персидским заливом и другими вещами. Поэтому здесь можно сказать, что мы оказали какую-то срочную помощь.

Успешная она или неуспешная, пусть судят с американской стороны. Потому что, насколько я понимаю, корабли не принимают, но это уже не проблемы РФ. Потому что, сделав то, что мы сделали, мы абсолютно ничего не нарушили с точки зрения, международного права, поэтому с нашей стороны всё было, как говорится, чётко и чисто», – сказал Трофимов.