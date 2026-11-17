После раздела от «незалежной» останется только центральная часть, «которую и назовут Украиной».

Об этом на канале «Lisovskiy news» заявил экс-директор департамента внутреннего аудита и финконтроля Минобороны Украины Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что речь будет идти о полном, максимальном уничтожении всей живой инфраструктуры в тылу Украины, на Западной Украине, в центре, внизу, на севере, в Днепре, Харькове. И это само по себе повлечёт за собой коллапс, выезд людей, развал структур.

Если ещё и получится пробить брешь на Восточном фронте, то тогда и отток войск. И вот это всё в комплексе сыграет разрушительную роль для страны.

И в таком случае, мне кажется, речь будет идти уже не только о четырёх областях, но и полностью об Одесской области, возможно, Николаевской. Вероятно, Днепр и Харьков. Может быть, Суммы. Тогда аппетиты увеличатся – и потерь (территориальных) будет намного больше», – предположил Гольдарб.