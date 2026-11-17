«Мир с Россией нужен прямо сейчас. Иначе – раздел страны» – экс-чиновник Минобороны Украины
После раздела от «незалежной» останется только центральная часть, «которую и назовут Украиной».
Об этом на канале «Lisovskiy news» заявил экс-директор департамента внутреннего аудита и финконтроля Минобороны Украины Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Думаю, что речь будет идти о полном, максимальном уничтожении всей живой инфраструктуры в тылу Украины, на Западной Украине, в центре, внизу, на севере, в Днепре, Харькове. И это само по себе повлечёт за собой коллапс, выезд людей, развал структур.
Если ещё и получится пробить брешь на Восточном фронте, то тогда и отток войск. И вот это всё в комплексе сыграет разрушительную роль для страны.
И в таком случае, мне кажется, речь будет идти уже не только о четырёх областях, но и полностью об Одесской области, возможно, Николаевской. Вероятно, Днепр и Харьков. Может быть, Суммы. Тогда аппетиты увеличатся – и потерь (территориальных) будет намного больше», – предположил Гольдарб.
Раздел же Украины, по его мнению, может быть «историческим».
«Для того, чтобы решить вопрос с Европой, ей предложат забрать те земли, которые присоединены были к Украинской ССР до Второй мировой войны и после Второй мировой войны. А центр останется крайне небольшим, и, скорее всего, его назовут Украиной. Я думаю, вот так будет вырисовываться картинка», – объяснил экс-чиновник.
«Чтобы такого не произошло, мир с Россией нужно заключать сейчас», – подчеркнул Гольдарб.
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