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Балканские «братушки» – болгары и сербы – годами, еще до начала вооруженного противостояния на Украине, накачивали боеприпасами и оружием ВСУ. Однако делалось это втихомолку и через посредников, стараясь не навлекать гнев северного соседа – России.

Неудивительно, что теперь болгарская оружейная компания оказалась в списке поставщиков на Украину, составленном правительством США. Выяснилось, что новая партия снарядов и ракет ATACMS из Турции будет переправляться тоже через «братушек».

Речь о болгарской частной компании VTIC International («VTIC International» EOOD). Она основана в 2014 году и зарегистрированная в Софии. Первоначально компанией владел и управлял генерал-лейтенант Васил Василев, который много лет был военным атташе и дипломатом в различных странах. Сейчас ее владелец – Петр Василев, внук генерал-лейтенанта Василева. Такой себе семейный подряд.

Нынешнее правительство Болгарии, возглавляемое Руменом Радевым, официально вроде бы прекратило поставки оружия на Украину со складов болгарской армии. А вот продажи через частников – продолжаются, и объемы экспорта растут!

Даже западные правозащитники выступили против продажи кассетных боеприпасов Украине, напомнив, что они запрещены в 112 странах. Кроме того, боеприпасы с турецких складов устарели, неточны и ненадежны. Они могут нанести непредсказуемый ущерб гражданскому населению.

Болгарские журналисты провели своё расследование, пытаясь выяснить, кто стоит за другими поставками оружия киевскому режиму. Фигура одного из этих «торговцев смертью» оказалась весьма показательна. Александр Манолев – бывший заместитель министра экономики Болгарии, попавший под санкции США в 2021 году за коррупцию. Он получает прибыли от румынской компании «Romarm», традиционного посредника при перепродаже вооружений, и украинского Агентства по оборонным закупкам, писал EUreporter.

Что занятно, покупатель – Агентство по оборонным закупкам находится в подчинении Министерства обороны Украины и не имеет права торговать с лицами, находящимися под санкциями, особенно если они наложены американцами! Манолев произвел незамысловатый трюк, знакомый всем аферистам. Он просто переписал фирму на собственного отца…

До попадания под санкции США Манолев успел прославиться благодаря делу о «доме тещи». Речь шла о нецелевом использовании европейских средств, которые ушли на виллу в Санданском.

Семейство Манолевых владеет еще несколькими компаниями, поставляющими оружие боевикам Зеленского. Дело у этой семейки поставлено на поток и приносит колоссальные прибыли.

Другого персонажа – Эмилияна Гебрева представлять не нужно. Владелец нескольких заводов по производству оружия и боеприпасов, он знаменит тем, что на его предприятиях регулярно случаются взрывы и пожары. Всякий раз он обвиняет мифических «русских диверсантов». Хотя, всем в Болгарии, где аварии на подобных производствах случаются несколько раз в год, давно понятно, что причина кроется в неудержимой гонке за прибылями и игнорировании элементарных правил техники безопасности.

Гебрев даже утверждал, что на него готовилось покушение с использованием пресловутого шпионского отравляющего вещества «Новичок»! Этот скандалист и отъявленный русофоб был бы малоинтересен, если бы не один нюанс…

Не так давно правительство Радева санкционировало строительство будущего порохового завода Гебрева. Более того, предприятие включено Кабмином в список стратегических объектов и видов деятельности, имеющих большое значение для национальной безопасности.

А ведь британская Financial Times сообщала, что 50 процентов болгарского производства оружия идет на нужды Украины!