«Мобилизация – это козырь в загашнике русских» – израильский заукраинец

Вадим Москаленко.  
11.11.2026 17:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Комбинация таких факторов, как проблемы на фронте, удары по тылу и возможное снижение объёмов западной помощи Киеву, в конце концов, приведёт Украину к самым безрадостным последствиям.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Комбинация таких факторов, как проблемы на фронте, удары по тылу и возможное снижение объёмов...

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«Воздействие на тыл — это одна из их важнейших составляющих. И я могу предположить, что у них есть надежда, что если не в ближайшие недели и месяцы, то в течение календарного года комбинацией этих вот методов – это фронт, это воздействие на тыл, возможно снижение объёмов помощи со стороны партнёров Украины, удастся добиться того, чего они хотят, неких задач минимум территориальных.

То есть либо захватить территорию, либо получить её на переговорах. Но всё-таки недооценивать то, что на фронте ситуация сложная, тоже не стоит», – сказал Шарп.

«У Украины есть очень существенные проблемы — это проблемы с резервом, с численностью. И по-прежнему Россия пытается захватить Донецкую область, и не только, часть Запорожской области, и они не оставляют этих надежд. У них есть в загашнике тот самый козырь, как мобилизация», – добавил израильский эксперт.

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