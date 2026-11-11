Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Комбинация таких факторов, как проблемы на фронте, удары по тылу и возможное снижение объёмов западной помощи Киеву, в конце концов, приведёт Украину к самым безрадостным последствиям.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Воздействие на тыл — это одна из их важнейших составляющих. И я могу предположить, что у них есть надежда, что если не в ближайшие недели и месяцы, то в течение календарного года комбинацией этих вот методов – это фронт, это воздействие на тыл, возможно снижение объёмов помощи со стороны партнёров Украины, удастся добиться того, чего они хотят, неких задач минимум территориальных. То есть либо захватить территорию, либо получить её на переговорах. Но всё-таки недооценивать то, что на фронте ситуация сложная, тоже не стоит», – сказал Шарп.

«У Украины есть очень существенные проблемы — это проблемы с резервом, с численностью. И по-прежнему Россия пытается захватить Донецкую область, и не только, часть Запорожской области, и они не оставляют этих надежд. У них есть в загашнике тот самый козырь, как мобилизация», – добавил израильский эксперт.

Читайте также: Наводчица Савченко о бусифицированных: «Они обязаны служить, а не жаловаться на здоровье».