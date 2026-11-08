Здоровых людей в украинской армии практически нет.

Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявила бывшая наводчица ВСУ, ныне замкобмата по работе с личным составом в звании майора Надежда Савченко, ранее осуждённая в РФ за причастность к убийству российских журналистов и вернувшаяся на Украину по обмену, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире подняли тему протестов под Киевом, где люди пытались вызволить из пыточной мобилизованных, за которых вымогали выкуп.

Савченко говорит, что на территории ее части тоже есть помещения с решетками на окнах.

«Потому что есть очень много разных мобилизованных. Часто они бывают наркоманами, после какого-то наркотического, алкогольного опьянения. Они только пришли с гражданской жизни, они могут прыгать из окон. Такие случаи тоже бывают», – сказала она.

Ведущая заметила, что в помещении под Киевом могли быть реально больные люди.

«У меня такое впечатление, именно все были полоумны, нуждались в психической помощи, как минимум. Поэтому сказать сложно. Когда мобилизуют людей, очень многие рассказывают о своих болячках, о том, что они не могут, они не способны и так далее. Вот они лечатся, они проходят ВВК в тех же ТЦК, их смотрят врачи и понимают, что, да, человек… вы знаете, у нас здоровых уже нет, у нас здоровы те, что не мертвы. Поэтому рассказывать о каком-то состоянии здоровья, у кого хуже, у кого лучше, я не берусь», – говорит ВСУшница.

По ее словам, нужно было следить за своим здоровьем до армии.