Молдавский нацист боится, что «приднестровская пешка» станет королевой
Снисходительное отношение Кишинева к военным силам, базирующимся в Приднестровье, чревато опасностью для Молдовы.
Об этом заслуженный молдавский русофоб, бывший депутат парламента Оазу Нантой заявил в интервью ютуб-каналу «Нокта», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Мы можем иронизировать по поводу реального военного потенциала Оперативной группы российских войск или так называемой приднестровской армии, но только до тех пор, пока Украина защищает нас, и этой приднестровской пешке некуда двигаться.
Но мы должны понимать, что это реальная опасность, и мы не можем позволить себе ее игнорировать», – вещал Нантой.
Он считает, что после того, как Россия разбомбила мост в Затоке в Одесской области в прошлом году, она вполне могла нанести удар через Южную Бессарабию и выйти на Молдову. Сейчас престарелого нациста волнуют удары по одесским портам.
«В своем воспаленном воображении Путин не отказывается от идеи прорыва на юг. Логично предположить, что дроны залетают к нам неслучайно, чтобы провоцировать эрозию общественного мнения», – сказал Нантой.
English version :: Читать на английском Молдавский нацист боится, что «приднестровская пешка» станет королевой