Молдавский нацист боится, что «приднестровская пешка» станет королевой

Елена Острякова.  
26.08.2026 19:50
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Снисходительное отношение Кишинева к военным силам, базирующимся в Приднестровье, чревато опасностью для Молдовы.

Об этом заслуженный молдавский русофоб, бывший депутат парламента Оазу Нантой заявил в интервью ютуб-каналу «Нокта», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Снисходительное отношение Кишинева к военным силам, базирующимся в Приднестровье, чревато опасностью для Молдовы. Об...

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«Мы можем иронизировать по поводу реального военного  потенциала Оперативной группы российских войск или так называемой приднестровской армии, но только до тех пор, пока Украина защищает нас, и этой приднестровской пешке некуда двигаться.

Но мы должны понимать, что это реальная опасность, и мы не можем позволить себе ее игнорировать», – вещал Нантой.

Он считает, что после того, как Россия разбомбила мост в Затоке в Одесской области в прошлом году, она вполне могла нанести удар через Южную Бессарабию и выйти на Молдову. Сейчас престарелого нациста волнуют удары по одесским портам.

«В своем воспаленном воображении Путин не отказывается от идеи прорыва на юг. Логично предположить, что дроны залетают к нам неслучайно, чтобы провоцировать эрозию общественного мнения», – сказал Нантой.

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