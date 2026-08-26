Снисходительное отношение Кишинева к военным силам, базирующимся в Приднестровье, чревато опасностью для Молдовы.

Об этом заслуженный молдавский русофоб, бывший депутат парламента Оазу Нантой заявил в интервью ютуб-каналу «Нокта», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем иронизировать по поводу реального военного потенциала Оперативной группы российских войск или так называемой приднестровской армии, но только до тех пор, пока Украина защищает нас, и этой приднестровской пешке некуда двигаться.

Но мы должны понимать, что это реальная опасность, и мы не можем позволить себе ее игнорировать», – вещал Нантой.