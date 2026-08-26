Молдавский нацист предложил создать коалицию желающих уничтожить Приднестровье

Елена Острякова.  
26.08.2026 22:39
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Страны ЕС должны создать коалицию для ликвидации Приднестровской Молдавской республики.

Об этом заслуженный молдавский русофоб, бывший депутат парламента Оазу Нантой заявил в интервью ютуб-каналу «Нокта», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны ЕС должны создать коалицию для ликвидации Приднестровской Молдавской республики. Об этом заслуженный молдавский...

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«Я считаю, что Молдова могла бы сделать значительно больше, чтобы перспектива решения приднестровской проблемы была более конкретной, предсказуемой и гарантированной.

Речь не о конспирологии, но такие вопросы как демилитаризация этого региона предполагает нестандартные механизмы с участием наших друзей.

Должна быть создана негласная коалиция друзей Молдовы, которая займется решением этой проблемы. Я считаю опасной иллюзией мысль о том, что проблема вывода российских войск может быть решена за столом переговоров с РФ», – вещал Нантой.

Правда, для начала и на всякий случай он предложил включить Молдову в коллективную систему ПВО ЕС.

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