Страны ЕС должны создать коалицию для ликвидации Приднестровской Молдавской республики.

Об этом заслуженный молдавский русофоб, бывший депутат парламента Оазу Нантой заявил в интервью ютуб-каналу «Нокта», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что Молдова могла бы сделать значительно больше, чтобы перспектива решения приднестровской проблемы была более конкретной, предсказуемой и гарантированной.

Речь не о конспирологии, но такие вопросы как демилитаризация этого региона предполагает нестандартные механизмы с участием наших друзей.

Должна быть создана негласная коалиция друзей Молдовы, которая займется решением этой проблемы. Я считаю опасной иллюзией мысль о том, что проблема вывода российских войск может быть решена за столом переговоров с РФ», – вещал Нантой.