«Мы – буферная зона»: ЕС решает свои проблемы за счёт Украины – депутат Рады

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Странам Евросоюза не интересен мир на Украине, потому что за счёт этой войны они пытаются решить свои проблемы.

Об этом на канале «Апостроф» заявил депутат группы «Партия За майбутне» Серей Рудык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько реальна угроза сценария, когда большие государства начнут продвигать мир за счёт Украины?», – спросила ведущая.

«По большому счёту, они уже это делают. Даже когда мы защищаем себя, мы понимаем, что таким образом не даём русским возможности продвинуться дальше – и реализовать свои планы в Восточной Европе. Мы уже это делаем. Но Европа тоже разная. Есть Восточная Европа – Польша, Румыния, где строится большой авиационный хаб, который по масштабам перекроет Рамштайн», – сказал Рудык.