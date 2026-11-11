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Украина не пойдет на требования России и не поддастся давлению США, чтобы вывести ВСУ из оставшейся под контролем Киева части Донбасса.

Об этом на пресс-конференции в Дании заявил украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие считают, что американцы будут давить на нас из-за территорий, потому что это самый простой способ договориться с русскими. Они будут давить на нас, чтобы мы ушли из Донбасса, и тогда сделка будет заключена. Мы не готовы к такой сделке, мы не готовы доверять Путину», – сказал кокаинист.

Он потребовал «гарантий безопасности» для бандеровского режима.

«Нам нужны очень конкретные гарантии безопасности по всем этим вопросам. И именно поэтому это непросто. Конечно, проще оказывать на нас давление, конечно. Но я надеюсь, что Соединенные Штаты найдут другой путь, и мы рассчитываем на это вместе с Европой», – заявил Зеленский.

Он также потребовал включения представителей ЕС в новые раунды переговоров.

«Ближе к январю роль Европы будет становиться все более важной. Европейцам важно сосредоточиться на этом… В ноябре, не позднее, нам нужно определиться с тем, кто будет представлять Европу на переговорах», – сказал Зеленский.

Он заявил, будто в Абу-Даби Россия показала неверную карту контроля территорий на Донбассе:

«Русские считают, что они оккупировали половину территории Донбасса, которую мы контролируем. Это не одно село. Это большая, очень большая территория. Это были военные, разведчики с российской стороны, и они очень серьезно об этом говорили. А наша команда сказала:«Послушайте, мы не понимаем, как вы вообще можете об этом говорить. У нас есть видео, фотографии всего, что мы контролируем, когда наши люди там, наши солдаты там и все такое. Так что это проблема, потому что мы живем в разных реальностях. Я имею в виду, что Путин, мне кажется, живет в другой информационной реальности. Это другая реальность. И, конечно, он говорит американцам: «Послушайте, мне нужно еще месяц-два-три, и мы полностью оккупируем восточную часть Украины». Конечно, я тоже могу нарисовать ему картинку, и тогда будет полная оккупация. Но это неправда».

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