«Мы ошиблись, когда понадеялись на Запад» – киевский эксперт
Украина допустила смертельную ошибку, когда понадеялась на помощь Запада и начала войну на истощение с Россией.
Об этом в интервью экс-полковнику СБУ Олегу Старикову заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас основная стратегическая ошибка была в том, что полагались на то, что Запад будет нашим стратегическим тылом. Не отыграли все возможные сценарии. Сама постановка вопроса о войне на истощение. Потому что Запад нас оставил один на один. Еще год назад это было крамолой», – сказал Золотарев.
Он считает, что большинство высших офицеров ВСУ, вроде экс-главкома Валерия Залужного – выскочки, не умеющие управлять армией, из-за чего Украина и несёт огромные потери.
«Он 4 или 5 ступенек по должностям перескочил. Из уроков истории мы хорошо помним, какими реками крови обернулись кадровые чистки 30-х годов в РККА, когда люди, не прошедшие все ступени, не имевшие опыта командования соединениями, оказывались на высших должностях.
Да, с другой стороны, это был естественный отбор, ситуацию спасли ресурсы, стратегическая глубина и союзники. Но у нас всего этого не было. Поэтому сама постановка вопроса о том, что будем воевать и дальше – к войне истощения Украина не готова от слова «совсем».
И у нас союзников нет по большому счету. Никаких обязательств в отношении Украины ни у США, ни у европейцев нет. В ЕС придут другие премьеры-президенты и, скорее всего, станет еще хуже.
Поэтому стратегический просчет был в 2022-2023 году, когда были возможности, все-таки, выйти на формат мира на несколько лучших условиях, чем могут предложить нам сегодня те же американцы», – добавил выступающий.
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