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Украина допустила смертельную ошибку, когда понадеялась на помощь Запада и начала войну на истощение с Россией.

Об этом в интервью экс-полковнику СБУ Олегу Старикову заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас основная стратегическая ошибка была в том, что полагались на то, что Запад будет нашим стратегическим тылом. Не отыграли все возможные сценарии. Сама постановка вопроса о войне на истощение. Потому что Запад нас оставил один на один. Еще год назад это было крамолой», – сказал Золотарев.

Он считает, что большинство высших офицеров ВСУ, вроде экс-главкома Валерия Залужного – выскочки, не умеющие управлять армией, из-за чего Украина и несёт огромные потери.