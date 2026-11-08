Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Великобритания и Евросоюз продолжают вливать миллиарды в Украину, хотя у неё нет ни экономических, ни демографических ресурсов для победы над Россией. В итоге Запад рискует увязнуть в затяжном конфликте, который войдёт в историю как европейский аналог войны во Вьетнаме.

Об этом заявил бывший советник по экономическим вопросам посольства Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире подкаста британского политика, экс-депутата Европарламента Годфри Блума, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Прауд призвал Лондон и Брюссель задуматься, ради чего они продолжают оплачивать конфликт, который Украина не способна выиграть:

«Вы должны спросить себя: а почему бы нам просто не заключить мир? Я не знаю. Разве это жизненно важно для нас — вкладывать миллиарды в Украину ради войны, которую она не может выиграть? Украина не может выиграть войну против России. Сейчас её население в шесть раз меньше, чем в России. Её экономика в десять раз меньше, чем в России, это энергозависимая страна, а Россия энергонезависима. Она (Украина) полностью зависит от финансовой помощи Европейского союза и Великобритании, у неё нет собственных денег. Из-за войны её экспорт сильно пострадал и её экономика в целом сильно пострадали из-за чрезмерной зависимости от Европейского союза с 2014 года, когда началась эта нелепая кампания. И, знаете, она просто изматывается в этом конфликте. Совершенно очевидно, что в какой-то момент произойдёт событие, которое либо сломает линию фронта, либо Зеленский полностью утратит политическую поддержку своего народа. Почему бы просто не положить этому конец сейчас и не найти способ двигаться дальше?».

Прауд предупредил, что продолжение нынешнего курса может обернуться для западных стран серьёзными политическими и историческими последствиями:

«Это будет европейский и британский Вьетнам — то, что сейчас происходит на Украине. Историки будут оглядываться назад и спрашивать: какого чёрта мы позволили втянуть себя в это».

Читайте также: Я боюсь за будущее Европы, она движется к ядерной войне – британский дипломат.