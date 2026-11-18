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Даже сложная обстановка на фронте не заставляет Россию отступить от своих целей на Украине.

Об этом на французском парламентском телеканале Public Sénat заявил военный историк, профессор eниверситета Сорбонна Гийом Ласконжариас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Парадоксально, но, чем сложнее складывается военная обстановка, в том числе и для самой Москвы, тем более максималистскими становятся их требования. Иными словами, цели войны, по сути, не изменились с 2022 года. Более того, они имеют тенденцию к радикализации. На прошлой неделе мы видели по мере того, как появлялись сообщения о возможном участии европейцев в переговорах, от них, в частности, от Франции и Великобритании, потребовали четко определить свои жизненно важные интересы и, к примеру, перестать защищать Украину с помощью так называемого «передового сдерживания» или других подобных механизмов», – сказал эксперт.

Он отмечает, что имели место мощные украинские удары по российским тылам.