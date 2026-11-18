На французском ТВ занервничали после ударов по мостам через Днепр
Даже сложная обстановка на фронте не заставляет Россию отступить от своих целей на Украине.
Об этом на французском парламентском телеканале Public Sénat заявил военный историк, профессор eниверситета Сорбонна Гийом Ласконжариас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Парадоксально, но, чем сложнее складывается военная обстановка, в том числе и для самой Москвы, тем более максималистскими становятся их требования. Иными словами, цели войны, по сути, не изменились с 2022 года. Более того, они имеют тенденцию к радикализации.
На прошлой неделе мы видели по мере того, как появлялись сообщения о возможном участии европейцев в переговорах, от них, в частности, от Франции и Великобритании, потребовали четко определить свои жизненно важные интересы и, к примеру, перестать защищать Украину с помощью так называемого «передового сдерживания» или других подобных механизмов», – сказал эксперт.
Он отмечает, что имели место мощные украинские удары по российским тылам.
«Но важно понимать, что кампания, которая развернулась в Украине примерно полтора месяца назад, еще более жестокая. Она отличается невероятной, не поддающейся описанию жестокостью и при этом очень точно нацелена на энергетические объекты, узлы инфраструктуры, мосты…
Мосты через Днепр в районе Киева — их длина составляет от 1 до 1,4 километра. Если вы оказались заблокированы на одном из берегов Днепра, переплыть его не получится. Можно сказать, что повреждение украинских мостов способно привести к гораздо более серьезным последствиям для повседневной жизни и экономики. Кроме того, постоянно подрываются силы и стойкость украинского населения», – переживает Ласконжариас.
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