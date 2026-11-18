На переговорах в Абу-Даби украинскую делегацию подменили агенты США – эксперт
На переговорах в Абу-Даби фактически не было украинской делегации. Российские переговорщики там встречались с агентами Вашингтона.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Александр Носович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Чем больше я в эти переговоры вникал, точнее в состав участников этих переговоров, особенно с украинской стороны, тем сильнее у меня складывалось ощущение, что все участники этого процесса играют на публику и вообще занимаются не тем, что преподносит пресса.
Потому что если посмотреть состав украинской делегации, то там преобладали люди, связанные с Соединенными Штатами. И фактически в Абу-Даби встречались две делегации: российская и американская.
Украинской делегации там не было, и я вообще не представляю, возможна ли она в принципе, потому что сомневаюсь в том, что сейчас есть единый игрок под названием государство Украина. Есть территория Украины, с которой против России, в частности, действует огромное количество всевозможных игроков», – сказал Носович.
«Украинская делегация во главе с Будановым – это люди, которые рассматриваются на Западе в качестве замены Зеленскому. И их, как возможных в будущем легитимных переговорщиков с Россией по окончательному урегулированию украинского вопроса, презентовали представителям Путина – и вывозили в Абу-Даби на них посмотреть.
Потому что все это проамериканские деятели, чья карьера напрямую зависит от Вашингтона. И они не представляли там Зеленского. Формально они представляли Украину, но фактически они там представляли только самих себя в качестве американских агентов», – добавил он.
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