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На переговорах в Абу-Даби фактически не было украинской делегации. Российские переговорщики там встречались с агентами Вашингтона.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Александр Носович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем больше я в эти переговоры вникал, точнее в состав участников этих переговоров, особенно с украинской стороны, тем сильнее у меня складывалось ощущение, что все участники этого процесса играют на публику и вообще занимаются не тем, что преподносит пресса. Потому что если посмотреть состав украинской делегации, то там преобладали люди, связанные с Соединенными Штатами. И фактически в Абу-Даби встречались две делегации: российская и американская. Украинской делегации там не было, и я вообще не представляю, возможна ли она в принципе, потому что сомневаюсь в том, что сейчас есть единый игрок под названием государство Украина. Есть территория Украины, с которой против России, в частности, действует огромное количество всевозможных игроков», – сказал Носович.