Начался третий этап дворцового переворота на Украине – нацист Мосийчук

Игорь Шкапа.  
20.08.2026 01:09
  (Мск) , Киев
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Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Нынешние оппоненты диктатора Владимира Зеленского – это представители той же партии войны.

Об этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявил экс-депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ неонацистского подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешние оппоненты диктатора Владимира Зеленского – это представители той же партии войны. Об этом...

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Он прокомментировал информацию, что НАБУ собирается вручать новые подозрения близким соратникам диктатора Зеленского, главе зе-фракции в ВР Давиду Арахамии и экс-главе Зе-офиса Андрею Ермаку.

«Мы находимся на пороге третьего этапа дворцового переворота, который осуществляют так называемые соросята, инструментом у которых подрабатывает, в том числе, и НАБУ», – сказал Мосийчук.

Он заметил, что Арахамия «фактически из седла [экс-минстра обороны] Фёдорова, который присягнул соросятскому движу».

«Самое главное: они не собираются свергать Зеленского, они не собираются прекращать войну. Они – не о мире. Это та же партия войны.

Им надо убрать Арахамию с одной единственной целью, чтобы взять сильнее за фаберже Зеленского и играть им, чтобы играть, превратить его в картонного короля по факту», – заявил Мосийчук.

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English version :: Читать на английском Начался третий этап дворцового переворота на Украине – нацист Мосийчук

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