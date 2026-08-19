Нацист Ильенко угрожает: «За день-два уничтожим все ключевые заводы и ТЭС Белоруссии»

Игорь Шкапа.  
20.08.2026 00:36
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Украина в кратчайшие сроки способна уничтожить главные отрасли белорусской экономики.

Об этом в эфире видеоблога «Львовская мануфактура новостей» заявил экс-депутат Верховной рады, капитан батальона, сформированного из членов запрещенной в РФ «Свободы», Андрей Ильенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина в кратчайшие сроки способна уничтожить главные отрасли белорусской экономики. Об этом в эфире...

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«У Украины есть такие возможности для нанесения ударов, которых у нас вообще не было в 22-м году. И понятно, что если со стороны Беларуси будет хоть какая-то агрессия, со стороны даже не обязательно белорусской армии, просто территория Беларуси будет применена как плацдарм нового этапа этой агрессии, потому что агрессия уже была, можно представить, какой будет украинский ответ. И этот ответ будет концентрирован х10 по сравнению с происходящим сегодня в России.

Мы видим наши дальнобойные удары. Белоруссия относительно небольшая страна и нам не надо лететь куда-то там на Уральские или за Уральские горы, чтобы поразить какие-то критические объекты. И нам не нужно преодолевать одну из самых мощных в мире систем ПВО, которая все-таки есть в России», – сказал нацист.

По его словам, Белоруссия для ВСУ «как на ладони».

«Наши FPV-дроны будут залетать сразу во все их приграничные города, если уж на то пошло. Я уже молчу о более серьезных способах поражения.

Поэтому они могут сразу проститься со всеми своими ключевыми заводами, со всеми своими электростанциями. И в принципе это вопрос будет одних-двух суток, когда Беларусь получит на себе все ощущение, что такое война», – грозит Ильенко.

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English version :: Читать на английском Нацист Ильенко угрожает: «За день-два уничтожим все ключевые заводы и ТЭС Белоруссии»

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