Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В войне с Россией Украина не может думать ни о чем другом, кроме как о выживании.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-депутат ВР от запрещенной в РФ партии «Свобода», бывший советник главы СБУ, неонацист Юрий Михальчишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий спросил, как украинский националист видит завершение войны.

«Безусловно, сегодня задача одна: выстоять, потому что война, которая сегодня однозначно имеет тенденцию к переходу в более масштабный конфликт, возможно и в мировом измерении, она действительно имеет измерение конкретное для нас. Это существование или не существование украинской государственности и нации. Поэтому это не вопрос определения территориальных границ, не вопрос разграничения в сфере интересов. Для нас этот вопрос шекспировский: быть или не быть», – сказал нацист.

По его словам, Украине надо пытаться «выстоять и продержаться дольше, чем противник, который сегодня владеет стратегической инициативой».

Он считает, что для России важен не только захват Украины.