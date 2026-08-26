Нацист Михальчишин: «Какие границы-91? Как бы Хельсинки и Варшава не вернулись в Россию»
В войне с Россией Украина не может думать ни о чем другом, кроме как о выживании.
Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-депутат ВР от запрещенной в РФ партии «Свобода», бывший советник главы СБУ, неонацист Юрий Михальчишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий спросил, как украинский националист видит завершение войны.
«Безусловно, сегодня задача одна: выстоять, потому что война, которая сегодня однозначно имеет тенденцию к переходу в более масштабный конфликт, возможно и в мировом измерении, она действительно имеет измерение конкретное для нас. Это существование или не существование украинской государственности и нации.
Поэтому это не вопрос определения территориальных границ, не вопрос разграничения в сфере интересов. Для нас этот вопрос шекспировский: быть или не быть», – сказал нацист.
По его словам, Украине надо пытаться «выстоять и продержаться дольше, чем противник, который сегодня владеет стратегической инициативой».
Он считает, что для России важен не только захват Украины.
«Речь идет уже о более широком ареале. Это восстановление не только сферы влияния бывшего Варшавского договора, а речь уже идет и о границах бывшей Российской империи. Мы это слышим в риторике официальных должностных лиц Российской Федерации. Речь идет и о Хельсинки, Варшаве, Таллине, речь идет и о Тбилиси», – тревожится Михальчишин.
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