Нацист Михальчишин: «Какие границы-91? Как бы Хельсинки и Варшава не вернулись в Россию»

Игорь Шкапа.  
26.08.2026 20:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 257
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В войне с Россией Украина не может думать ни о чем другом, кроме как о выживании.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-депутат ВР от запрещенной в РФ партии «Свобода», бывший советник главы СБУ, неонацист Юрий Михальчишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В войне с Россией Украина не может думать ни о чем другом, кроме как...

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Ведущий спросил, как украинский националист видит завершение войны.

«Безусловно, сегодня задача одна: выстоять, потому что война, которая сегодня однозначно имеет тенденцию к переходу в более масштабный конфликт, возможно и в мировом измерении, она действительно имеет измерение конкретное для нас. Это существование или не существование украинской государственности и нации.

Поэтому это не вопрос определения территориальных границ, не вопрос разграничения в сфере интересов. Для нас этот вопрос шекспировский: быть или не быть», – сказал нацист.

По его словам, Украине надо пытаться «выстоять и продержаться дольше, чем противник, который сегодня владеет стратегической инициативой».

Он считает, что для России важен не только захват Украины.

«Речь идет уже о более широком ареале. Это восстановление не только сферы влияния бывшего Варшавского договора, а речь уже идет и о границах бывшей Российской империи. Мы это слышим в риторике официальных должностных лиц Российской Федерации. Речь идет и о Хельсинки, Варшаве, Таллине, речь идет и о Тбилиси», – тревожится Михальчишин.

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English version :: Читать на английском Нацист Михальчишин: «Какие границы-91? Как бы Хельсинки и Варшава не вернулись в Россию»

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