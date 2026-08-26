Нацист Михальчишин о ВС РФ: «У них колоссальная школа»

Игорь Шкапа.  
26.08.2026 23:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В будущем российкая армия будет действовать в тесном взаимодействии с корейской и китайской.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-депутат ВР от запрещенной в РФ партии «Свобода», бывший советник главы СБУ, неонацист Юрий Михальчишин, отвечая на вопрос о качестве ВС РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В будущем российкая армия будет действовать в тесном взаимодействии с корейской и китайской. Об...

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«Русские адаптируются, масштабируются и проводят работу в контексте анализа и учета приобретенного опыта. У них колоссальная школа. И, конечно, при всей инерционности, бюрократизированности государственного аппарата, они, очевидно, мыслят шире категориями агрессии, чем мы категориями оборонной войны.

И потому они вынуждены адаптировать свои вооруженные силы к таким моментам, которые должны подготовить к расширению боевых действий», – сказал Михальчишин.

Он считает, что российская армия готовится к ведению боевых действий за пределами Украины, причем во взаимодействии с союзниками. «Локальными и точечными экспериментами» он называет участие военных из КНДР в освобождении Курской области. По его мнению, «это могут быть только первые ласточки по интеграции двух очень разных вооруженных сред в одно единое целое».

Нацист говорит, что легко представить ситуацию, когда российские войска «будут взаимодействовать с северокорейскими, китайскими, с другими подразделениями, разворачивая вооруженную агрессию по другим направлениям географии».

«И к этому российская армия, похоже, готовится… Это уже давно не российско-украинская война. Она является одним из фронтов значительно более масштабного глобального противостояния», – заявил Михальчишин.

Кроме того, он признал, что западные государства «безусловно тоже вовлечены в войну против России», но пока не участвуют в наземной компоненте.

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English version :: Читать на английском Нацист Михальчишин о ВС РФ: «У них колоссальная школа»

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