Нам нужна мобилизация в надомные кибервойска – Сладков

Анатолий Лапин.  
26.08.2026 19:38
  (Мск) , Москва
Просмотров: 377
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


России уже сейчас нужно продумывать форматы мобилизации молодых людей, которые будут управлять дронами прямо из своих квартир в любом городе.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор, подписавший контракт с ВС РФ, Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России уже сейчас нужно продумывать форматы мобилизации молодых людей, которые будут управлять дронами прямо...

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«Я говорю о боевых «квартирниках», когда люди уже начнут управлять боевыми аппаратами и управлять профессионально, филигранно, в молодом возрасте, но из своих квартир в Москве, Калининграде, Туапсе, а может быть, кто-то и из Комсомольска-на-Амуре будет нести боевые дежурства, не отходя от кассы, как говорится.

Нам надо быть к этому готовыми. Нам надо вот такую мобилизацию предусматривать – и предусматривать какие-то отдельные нормативные вещи для этих людей», – сказал он.

«Возможно, это будут роты БПЛА, которые будут призваны на полгода, на год, но по месту жительства. Тем не менее, они будут участвовать в боевых действиях на основе тех технических, интеллектуальных, компьютерных кибер-возможностей, созданных для них прямо дома.

И нам надо готовиться нормативно к этому. Какие контракты они будут подписывать, какой социальный статус будут иметь, как технически нам это делать. Нам надо быть готовыми к тому, чтобы воевать из собственных квартир.

Ведь люди же воюют дистанционно, и украинские военные уже такую вещь предусматривают. Жалко, если они массово введут это у себя, а мы будем догонять», – заявил Сладков.

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English version :: Читать на английском Нам нужна мобилизация в надомные кибервойска – Сладков

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