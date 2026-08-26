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России уже сейчас нужно продумывать форматы мобилизации молодых людей, которые будут управлять дронами прямо из своих квартир в любом городе.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор, подписавший контракт с ВС РФ, Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я говорю о боевых «квартирниках», когда люди уже начнут управлять боевыми аппаратами и управлять профессионально, филигранно, в молодом возрасте, но из своих квартир в Москве, Калининграде, Туапсе, а может быть, кто-то и из Комсомольска-на-Амуре будет нести боевые дежурства, не отходя от кассы, как говорится. Нам надо быть к этому готовыми. Нам надо вот такую мобилизацию предусматривать – и предусматривать какие-то отдельные нормативные вещи для этих людей», – сказал он.