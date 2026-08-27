«Нам за это дают кредит миллиард». Как укро-депутатов заставили голосовать за гомосятину
Депутатов Верховной рады принуждали голосовать за неприемлемые для украинского общества решения.
Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко, списанный из ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Луценко рассказал, что в прошлом созыве Верховной рады он руководил фракцией БПП и его вызвал к себе тогдашний президент Петр Порошенко [признан террористом в РФ] и сказал, мол, делай что хочешь, но надо, чтобы были голоса за внесение в Трудовой кодекс изменений, предусматривающих запрет на увольнение сексуальных извращенцев («трансов» и педерастов).
«Нам за это дают кредит миллиард, но только если мы продемонстрируем европейские ценности», – передает Луценко слова Порошенко.
После этого Луценко собрал 140 депутатов фракции, провел агитацию, но, тем не менее, необходимых голосов в зале не появилось.
«В конце концов, спрашиваю: «Чего вы не голосуете? Мы же все равно вас замучаем. Ну, все равно проголосуете». И меня поднимает один депутат из моей родной [Волынской] области и говорит: «Юрий Витальевич, у меня сын священник «киевского патриархата». Он сказал, что проклянет, если я проголосую за голубую свадьбу». Говорю: «Да тут же не о свадьбе, а о народе. Посмотрите, это же кодекс труда. Вы понимаете, когда женщина любит мужчину – это большое счастье. А когда мужчина любит мужчину – это тяжелая работа, их надо защитить в трудовом кодексу». Ну, дуркую. А когда женщина любит женщину – это тоже большое напряжение, и их надо защитить.
Приходим в зал, и здесь такая тишина, все понимают, что все равно выдавят. И тут он встает, мой депутат и на весь зал: «Юрий Витальевич, сын позвонил и говорит, что за лесбиянок можно». Мы все засмеялись, и миллиард зашел в казну», – вспоминает Луценко.
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