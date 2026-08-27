Депутатов Верховной рады принуждали голосовать за неприемлемые для украинского общества решения.

Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко, списанный из ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Луценко рассказал, что в прошлом созыве Верховной рады он руководил фракцией БПП и его вызвал к себе тогдашний президент Петр Порошенко [признан террористом в РФ] и сказал, мол, делай что хочешь, но надо, чтобы были голоса за внесение в Трудовой кодекс изменений, предусматривающих запрет на увольнение сексуальных извращенцев («трансов» и педерастов).

«Нам за это дают кредит миллиард, но только если мы продемонстрируем европейские ценности», – передает Луценко слова Порошенко.

После этого Луценко собрал 140 депутатов фракции, провел агитацию, но, тем не менее, необходимых голосов в зале не появилось.