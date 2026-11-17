«Натовские войска здесь даром не нужны: пусть дадут нам всё – и канают отсюда» – укро-генерал
Лучшие гарантии безопасности для Украины– это готовность отбить любую атаку, разумеется, при полной материальной поддержке «западных партнёров».
Об этом на канале «NewsMax Украина» заявил бывший замминистра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для нас гарантии безопасности в этой ситуации – это гарантии партнёров, что они нам будут оказывать всю материальную и техническую помощь. Не войска нам будут заводить сюда, от которых никакой пользы, кроме паники, не будет. Потому что они не знают, как воевать и так далее.
А ресурс – это деньги, технологии, получение каких-то компонентов очень быстро и давление на врага санкциями и т.д.
То есть гарантированная поддержка Украины экономически, финансово и технологически, в случае какого-то такого кризиса. Плюс элемент обмена разведывательной информации.
Не спасёт, если твоей безопасностью занимается какая-то другая сторона, она не имеет мотивации терять жизни своих людей в этой войне. Опыт других конфликтов показывает, что только внутренняя энергия, мотивация и готовность являются залогом того, что к тебе никто не пойдет», – рассуждал Гаврилов.
«Если все вокруг тебя знают, что здесь тебя загрызут даже голыми руками, никто не будет бежать из страны, если будут переходить границу, враги будут постоянно думать, стоит ли связываться с твоей страной», – разглагольствовал укро-генерал.
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