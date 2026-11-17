Лучшие гарантии безопасности для Украины– это готовность отбить любую атаку, разумеется, при полной материальной поддержке «западных партнёров».

Об этом на канале «NewsMax Украина» заявил бывший замминистра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас гарантии безопасности в этой ситуации – это гарантии партнёров, что они нам будут оказывать всю материальную и техническую помощь. Не войска нам будут заводить сюда, от которых никакой пользы, кроме паники, не будет. Потому что они не знают, как воевать и так далее.

А ресурс – это деньги, технологии, получение каких-то компонентов очень быстро и давление на врага санкциями и т.д.

То есть гарантированная поддержка Украины экономически, финансово и технологически, в случае какого-то такого кризиса. Плюс элемент обмена разведывательной информации.

Не спасёт, если твоей безопасностью занимается какая-то другая сторона, она не имеет мотивации терять жизни своих людей в этой войне. Опыт других конфликтов показывает, что только внутренняя энергия, мотивация и готовность являются залогом того, что к тебе никто не пойдет», – рассуждал Гаврилов.