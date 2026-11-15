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Продолжается шкандаль с могилизацией сына одесской укро-«правозащитницы» Левчук, которая годами требовала того же для «сепаров», но залилась крокодильими слезами, когда это случилось с ее «царапынкой»:

«Мое имя смешали с грязью, и кто? Свои! Украинцы! ТЦК! Из меня сделали пророссийскую шлендру. Сына на всю Украину сделали ухылянтом и трусом. Россияне объявили охоту на моего сына после публикации его личных данных сотрудниками Киевского ТЦК».

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Опять виноваты русские. Просто дура забыла упомянуть, что сыночек ее — дроновод со специальным образованием, оттого и демилитаризировать его не мешает. Денацифицировать тоже.

Однако больше всего нацистку обидело то, что побратимы назвали ее «тупой вагиной». Но там у них настолько особый корпоративный вайб (стародавни традыции), что увольте — у меня нет комментариев.

Для тех же, кто все еще не понял, чем конкретно занимается «вагина», то лучше всех это сформулировал ее коллега со справкой из дурдома Бакаев:

«Она не перестает материть Россию!».

Я лично так кратко и емко не могу — все же талант не пропить и не заколоть галоперидолом! А Левчук и правда — деревья вот недавно сажала и добавила — чтобы, мол, не забыть, как ямы копать для русских.

Вступившийся же за подругу Бакаев — «слезы журналистки стали поводом для издевательств!» — и вовсе внезапно вспомнил святое… советский фильм «Баллада о солдате»:

«Там боец получил отпуск за то, что подбил два танка. Но успел побыть с матерью всего две минуты — и нужно возвращаться. Она, узнав об этом, обхватывает сына, и у нее вырывается: «Не пущу!».

«Вагина» же тоже мама. В Аду вам гореть за такие сравнения!

Однако ситуация с сыночкой Левчук стала для Бакаева поводом рассказать о случаях могилизации, о которых он «всегда знал», но почему-то не упоминал. Просто — пару цитат:

«… его сына привезли из ТЦК на носилках. Голова была в двух местах развалена».

«Военнообязанные умирают вскоре после задержания работниками ТЦК или при их участии».

«Насльник, которого я помогал посадить в тюрьму, выходит на свободу, устраивается работать в ТЦК и посылает мне угрозы».

«Парня силой тянут к бусику, а у него протез выворачивается под неестественным углом. Это боец. Он уже воевал. Его уволили со службы. А теперь его снова хватают и швыряют, как какой-то хлам».

«Это, б-дь, серьезно — тебя могут убить не «Искандером» или дроном, а работники ТЦК».

И дальше они так резвятся — а почему не вчера, не два-три года назад? — и все вопрошают и вопрошают: «Кто за это ответит?».

Так вы же! Вы же, кто это все построил своими руками, и отвечаете. Уже. Жаль только, что вместе с ни в чем не повинными людьми, которым «разваливать головы» и забивать в ТЦК — это другое. За что тоже, надеюсь, ответите.