«Как причудливо тасуется колода! Кровь!». О, как же молниеносно они среагировали на разоблачение пыточной в Киеве, как быстро натянули в мемах терновый венок на 14-летнего пацана с безумными глазами. И да — впоследствии важно! — за этим всем наблюдала его мать…

Среди визжащих «Это ИПСО!», «Это Мосфильм!» были и одесские «журналисты-правозащитники» во главе с голодающим Бакаевым (он, кстати, завершил голодовку через неделю — да просто жрать захотел, вы тоже так можете).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Вы спросите, конечно, чем в принципе могут заниматься «правозащитники» в концлагере? Да просто — с 14-го года, а особенно с 22-го, они выслеживали (Моссад, только наоборот) участников Русской весны, людей с Куликова поля, «настоящих буйных» в соцсетях и сдавали — кого в СБУ, кого в ТЦК. И у них тоже были матери.

Громче и циничнее всех над узниками киевской пыточной глумились как раз упомянутый Бакаев и его соратница Ольга Левчук — «это ложь, это дискредитация ВСУ, бунт ухылянтов — всех на ноль!». Их главный посыл — «Бюджетных концлагерей, пыточных — не существует», и вот…

И вот в соплях и в слезах в эфир вышла Левчук с истерикой «Сыночку-корзиночку забрали… в пыточную!». Ту самую, ссука, «которой не существует», ту самую, снятую на Мосфильме Борщаговки. И которых сотни по Салорейху.

Пару цитат «звизды» правозащиты:

«В заложниках власти мой сын! Вы знаете позицию моей семьи, знаете, что я, как журналист, рассказываю про сепаров: «Этот сепар, этот сепар!». И вот что сделали с моим сыном».

Нацистка ноет, что ее 23-летнего цветочка схватили прямо на улице Киева, проигнорировали документы, «с которыми было все порядке», и «бросили на подвал», и «связи нет», и «пытают»… Да??? Правда???

Знающие, опять же, скажут — «Но ведь 23 в Салорейхе — не мобилизационный возраст!». Ну и что? Гребут-то всех подряд, малолетних сыновей берут в заложники и меняют на отцов-ухылянтов, дочерей насилуют с той же целью, у остальных просто вымогают деньги за выход из этих частных пятизвездочных концлагерей! Все то, что Левчук отрицала еще вчера!

И так — со всеми. Но в первую очередь и особенно — с жертвами доносов таких вот Левчук-Бакаевых (прочих по стране), которых, как сепаров, годами утилизируют в наказание! Но нацистские бляди даже не допускали, что такое может случиться с их выблядками!

Левчук блеет:

«Я не имею права на эмоции матери. Меня оскорбляют. Пишут, чтоб я сдохла. Я не имею права в этой стране на голос и правовую защиту».

Ей пишут это вчерашние соратники по СС.

Хотелось бы пафосно ляпнуть про бумеранг. Да только он еще даже не долетел до цели, он еще даже не развернулся. И только один вопрос — а кто замолвит слово за тех матерей, чьих детей забрали и растерзали из-за доносов?..

А у твари-то сын особенный, по словам «правозащитницы», он «с 18-ти лет для души сам сбивает российские дроны». А она все это время высматривает в хронике из и-нета лица «сепаров», чтобы туды их, в качель! И сколько семей стерто так из жизни, сколько пацанов сгинуло, а матерей удавилось от горя?..

Теперь «однодумци» называют доносчицу «тыловым ссыклом», заодно обещая взять на карандаши и «могилизировать ее саму». Обычная такая для Салорейха история, словно голубь насрал. Которых «не существовало».

Кому-то жалко?..

Нет, мало! И еще по щадящему принципу. Ведь им еще на деревьях развешенными болтаться. За каждого насильно могилизированного, за 17-летнего Вадика Папуру убитого нацистами 2 мая на глазах матери. Потому что первыми пустили кровь. Жрите, твари!