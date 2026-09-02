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Терпение России, по которой Украина наносит удары западным оружием, рано или поздно лопнет, и Москва ответит по работающим на ВСУ европейским заводам.

Об этом бывший бригадный генерал бундесвера Эрих Вад заявил в интервью подкасту «mymbySimo», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что русские будут делать с этим, что Путин думает по этому поводу? Я не думаю, что он сейчас скажет: «Я должен поднять белый флаг». Он скажет себе: «Я не могу позволить этому случиться». Эти системы вооружения теперь финансируются на ближайшие два года. Британцы хотят передать украинцам 140 тысяч беспилотных систем, чтобы они могли действовать в глубине РФ. Я задаю себе вопрос, что бы сделал Вашингтон, если бы какая-нибудь другая латиноамериканская страна при поддержке России и Китая постоянно угрожала нападением? Я думаю, что русские очень-очень терпимо относятся к этому. Но видно, что у них, конечно, есть проблема, что их, крупнейшую ядерную державу в мире, явно не воспринимает всерьезЗапад. И опасность очень-очень велика, что они в конечном итоге нанесут ответный удар, в том числе, на территории НАТО – по оборонным концернам или в любом другом месте. Опасность чрезвычайно высока, потому что я не могу себе представить, что кто-то сейчас просто позволяет этому продолжаться в течение следующих нескольких лет. И в этом заключается такая большая опасность эскалации, что он просто начнет отстреливаться, и это перерастет в войну», – заявил Вад.

Он уверен: европейским политикам нужно договариваться с Россией.

«Никаких наземных операций, как во Второй мировой войне, не будет- это будет больше похоже на Украину, тогда будут удары в определенные места. А потом, конечно, появятся внутренние беженцы и все такое. Так что, если вы подумаете об этом, вы придете к выводу, что война — это не вариант для Германии. Если бы Путин был воплощением дьявола, я бы пошел на переговоры с этим, я бы договорился с самим дьяволом. Я требую этого от наших политиков», – призвал генерал.

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