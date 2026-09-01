Немецкий политолог: НАТО может ослепить Калининград – с этим Рэтклифф летал в Москву

Максим Столяров.  
01.09.2026 12:22
  (Мск) , Москва
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Германия, Калининград, НАТО, Прибалтика, Россия


Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетал в Москву якобы для того, чтобы предупредить русских не наносить удары возмездия по странам Прибалтики, помогающим ВСУ коридорами для пролёта дронов и штампующим БПЛА для бандеровцев.

Об этом на канале «tagesschau» заявил экс-советник министра обороны Германии, политолог Нико Ланге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетал в Москву якобы для того, чтобы предупредить русских не...

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«Это положительный момент – визит мистера Рэтклиффа, потому что маршрут через Ригу связал это с очень обширными учениями НАТО в регионе Балтийского моря, где использовались военные возможности, которые редко или никогда не были замечены. Например, очень современный американский самолёт радиоэлектронной борьбы. И если вы посмотрите, что этот самолёт делал, он летал по кругу прямо рядом с Калининградом, очень близко к границе.

И я считаю правильным отправить сообщение: мы можем, и это то, что мы сделаем, если нам придётся. Это единственное, что имеет значение, потому что я думаю, что пресс-конференции и заявления не вызывают большой нервозности у Путина, но военные возможности, которые появятся через несколько часов, покажут ему, что можно ослепить системы противовоздушной обороны — ракетные комплексы в Калининграде. Вы можете отключить там электронику, если хотите», – сказал Ланге.

«Это сообщение, на фоне которого, я думаю, глава ЦРУ прилетел в Москву, чтобы сказать: «Мы знаем, что вы собираетесь делать, что вы задумали. Не делайте этого», – добавил немец.

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English version :: Читать на английском Немецкий политолог: НАТО может ослепить Калининград – с этим Рэтклифф летал в Москву

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