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Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетал в Москву для того, чтобы убедить руководство России не наносить удары по производящим для Украины беспилотники европейским заводам.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил экс-спикер МИД Украины Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Волошина, США не хотят ввязываться в противостояние с РФ по линии НАТО, что будет обязательным в случае такого удара.

«То, зачем прилетал, возможно, Рэтклифф, эти неслучайно появившиеся слухи вокруг рисков эскалации между Россией и Европой, это возможно. Мы знаем о том, что целый ряд производств беспилотников, которые являются серьёзной проблемой для российской экономики, для гражданского даже сектора, не говоря уже о военном плане, – они производятся буквально прямо на территории европейских стран, в первую очередь на территории Прибалтики. Они сами этим очень гордятся, хвастаются, там всем показывают, вот, здесь мы собираем беспилотники… Все основания России нанести точечный удар конкретно по этому производству есть. Это не ядерный удар будет, это не ядерная война. Вполне можно так подгадать, что там даже вообще никто не погибнет. Но формально никто не будет прятать и скрывать, рассказывать, что это какие-то там «Лесные братья» или «Союз восстановления памятников советским воинам» сделал там. Вот это почему американцев по факту может всерьёз волновать? Дилемма возникнет, которая для них крайне опасна. А будут ли действительно Соединённые Штаты воевать с Россией всей своей мощью или вообще что-то делать серьёзное, понимая, что, ну, это тогда уже прямая большая, фактическая ядерная война. Потому что российская сторона, имея для этого на самом деле все законные основания, нанесла удар по формально суверенной территории страны-члена НАТО. А с высокой вероятностью воевать не будут», – заявил Волошин.

Эксперт отмечает, что кроме прямого военного ответа у Запада фактически не осталось инструментов давления на Россию:

«Да, раньше они могли бы ввести вот эти все жуткие там 25 тысяч санкций, гоняться за нефтяным флотом, что-нибудь такое, обвалить рубль, и красивый был бы ответ мощный, да, сказать: «Да зачем нам воевать с Россией, мы сейчас их экономику…». Но они это уже всё сделали. И Россия до сих пор стоит. То есть тут уже взять, отделаться невоенными методами невозможно».

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