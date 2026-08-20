Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бандеровская Украина не пойдёт на компромиссы с Россией. Киев рассчитывает на возвращение всех утраченных территорий и выплату русскими репараций.

Об этом в эфире азербайджанского видеоблога Minval заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У нас компромиссов не будет, больших компромиссов у нас не будет. Как говорила большой друг Украины Голда Мэйер, кстати, она родилась в Киеве и жила там, а позже стала премьер-министром Израиля, – у нас очень мало пространства для компромисса. Они хотят нас убить, а мы хотим жить. Какой здесь может быть компромисс? Разумеется, мы будем бороться за полный политический суверенитет нашей нации. Разумеется, мы не поступимся территориальной целостностью Украины. Разумеется, мы будем настаивать на суде над преступниками этой войны. Украина будет требовать всех компенсаций за ущерб, причинённый российской войной с 2014 года. Сначала гибридной, а затем полномасштабной. Есть и ряд других условий. Они были сформулированы около года назад в отдельном заявлении президента Украины Владимира Зеленского. Это 10 пунктов, которые необходимы для того, чтобы поставить точку в этой войне. Такова украинская концепция завершения конфликта. Я бы сказал, что эти параметры очевидны, давно сформулированы, и уверен, вокруг них не должно быть большой дискуссии, потому что это несправедливая война», – заявил Ющенко.

Во время визита в Азербайджан он был принят Ильхамом Алиевым, который ранее призывал нацистский режим в Киеве «никогда не соглашаться на оккупацию» – то есть, отвергнуть признание вошедших в состав России бывших украинских территорий.