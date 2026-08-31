«Никакого гражданства!». Албанские сепаратисты не хотят пускать косовских сербов в родные дома

Алексей Топоров.  
31.08.2026 12:58
  (Мск) , Белград
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Балканы, Косово, Политика


Депутаты косовского Кувенда от «Демократической партии Косово» и «Альянса за будущее Косово «потребовали пересмотреть и внести поправки в новый региональный закон о гражданстве.

Сепаратисты выступают против нового законопроекта, который позволяет сербам, проживавшим в Косово до 1998 года и изгнанным албанскими погромщиками, получить так называемое «косовское гражданство», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутаты косовского Кувенда от «Демократической партии Косово» и «Альянса за будущее Косово «потребовали пересмотреть...

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Депутатка от ДПК Ганимете Муслию заявила изданию Economy Online, что закон в таком виде вреден для Косово и срочно нуждается в пересмотре.

«Правительство и правительственные чиновники пытались объяснить нам, что этот закон принимается для того, чтобы облегчить нашим соплеменникам из диаспоры получение гражданства, но этот аргумент не выдерживает критики, потому что у них никогда не было серьезных проблем с получением гражданства. Этот закон был создан для того, чтобы потомки всех тех сербов, которые находились в Косово до 1998 года, могли получить гражданство, и мы прекрасно знаем, кто эти сербы, и каковы были их цели в Косово», – заявили она.

Нужно отметить, что «Демократическая партия Косово» в своё время была создана верхушкой террористической «Армии освобождения Косово», политические лидеры которой находятся сейчас в Гааге по обвинениям в совершении военных преступлений против сербов, этнических меньшинств и лояльных Белграду албанцев.

В свою очередь «Альянс за будущее Косово» был создан другим полевым командиром и видным представителем криминального фамильного клана Харадинаев – Рамушем Харадинаем.

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English version :: Читать на английском «Никакого гражданства!». Албанские сепаратисты не хотят пускать косовских сербов в родные дома

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