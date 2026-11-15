«Никакой дипломатии с русскими! Больше санкций и оружия Киеву» – экс-посол США в РФ

Вадим Москаленко.  
15.11.2026 17:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 161
 
Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Вместо того, чтобы договариваться «на бумаге» с Россией, нужно до зубов вооружать Украину для противостояния – исключительно военным путём.

Об этом на канале «Эспрессо» заявил бывший посол США в РФ, отпетый русофоб Майкл Макфол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо того, чтобы договариваться «на бумаге» с Россией, нужно до зубов вооружать Украину для...

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«Не думаю, что его (Путина) аппетиты можно утолить. Не думаю, что его можно умиротворить. Его можно только остановить. Вместо того, чтобы договариваться на бумаге о каких-то обязательствах, которые, по моему мнению, ничего не стоят, нужно дать Украине средства, чтобы остановить его военным путем.

И для меня формула очень проста. Больше оружия Украине, больше санкций против России. Когда у него больше не будет финансовых ресурсов и военных возможностей выдвигать все новые требования, тогда он остановится», – рассуждал Макфол.

«Его не остановят ни убедительные аргументы, ни дипломатические переговоры, ни подписанные им документы. Нужно лишить его возможности продолжать агрессию, а не надеяться убедить его изменить свои намерения», – агитировал русофоб.

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