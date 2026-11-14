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Опыт гуманитарной миссии в Алешках можно повторить только там, где это будет выгодно войскам ВСУ, но не в Константиновке, как накануне предложил Кремль.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы начали распиаривать историю, которая в Алёшках, которая на самом деле только частично успешна», – сказал Чалый, очевидно, намекая на то, что перемирие позволило России провести ротацию и завезти боеприпасы на позиции на левом берегу Днепра напротив Херсона.

«И надо выходить из этой глупости, не заниматься тем. Особенно, когда потом рассказывают наши участники – «давайте масштабируем». Так масштабируйте в тех местах, где русские должны подвинуться, а не где мы должны выйти. О чем мы говорим? Это провал, если так будут вести переговоры с Россией! Они теперь будут раскручивать американцам эту идею, а мы американцам не сможем так, как они сейчас, объяснить. Им удается залезать к уху Дональда Трампа. У нас меньше сейчас таких возможностей», – вещал бандеровец. При этом он призвал исходить исключительно из политической выгоды, совершенно не скрывая наплевательского отношения непосредственно к гражданским. «Надо очень аккуратными, а то я знаю, военные говорят: ни в коем случае там нельзя в Константиновке применять такие вещи. Ни в коем случае. А, возможно, где-то нам надо подумать, может где-то такая ситуация выгодна для нас. И сказать – а давай начнем с этого, а не с того, что хочет Путин», – предложил хитрозадый Чалый.

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