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Россия предлагает американцам убедить Киев провести ещё одну «гуманитарную акцию» – вывоз желающих мирных жителей из зоны боевых действий – на этот раз из Константиновки в Донбассе – по примеру того, как это было осуществлено в Алешках Херсонской области несколько дней назад.

Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, заметив, что заодно так можно будет проверить слова Зеленского о том, будто россияне на переговорах в Абу-Даби привезли карты, где занятая ВС РФ часть Донбасса больше, чем в действительности.

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«Украинская сторона поднимает вопрос о так называемых серых зонах. И предлагаемая нами гуманитарная акция позволит всем убедиться, под чьим контролем реально, а не на украинских картах, не на картах ВСУ находится этот пункт. Условлено начать конкретные контакты с американскими представителями по поводу этой новой гуманитарной акции. Готовы немедленно приступить к разминированию. Естественно, когда гуманитарная операция по помощи жителям Константиновки будет подготовлена, мы пригласим журналистов из Украины, европейских стран и Соединённых Штатов понаблюдать за всем этим», – сказал Ушаков.

Как известно, украинские СМИ утверждают, что Россия воспользовалась перемирием в Алешках и осуществила ротацию военных на позициях напротив Херсона, сведя на нет все годовые усилия ВСУ по препятствию завоза боеприпасов и бронетехники в населенный пункт.

Минобороны РФ сообщило о взятии Константиновки еще минувшим летом, украинская сторона потерю города не признает и по-прежнему указывает его на своих картах в качестве занятого ВСУ.