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Бандеровцы в режиме 24/7 имели возможность с дронов наблюдать за происходящим в городке Алешки, где ВСУ устроили гуманитарную катастрофу, сжигая все машины с продуктами для населения.

Об этом на канале «Исландия» заявил начальник отделения коммуникации бригады «Борисфен» Евгений Воронецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы 24/7 наблюдали за Алешками. Знали людей по одежде, головным уборам, велосипедам. Знали почти каждого, кто каждый день там ходит одними и теми же тропинками. Если кто-то отходит от привычного маршрута – мы уже понимали, что это легитимная цель. Это либо переодетый рашист, или нужно следить за этим дедом или женщиной – их накошмарили, и попросили что-то для них сделать», – сказал Воронецкий.

Он возмутился, что из-за перемирия трёхмесячная воздушная блокада пошла прахом – ВС РФ смогли обновить припасы и личный состав на позициях.