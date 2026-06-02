Никто из получателей западных грантов не может надеяться получить власть

Елена Острякова.  
02.06.2026 22:55
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Запад, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


На Западе выстроена целая пирамида по распределению грантов на борьбу с российской властью.

Об этом беглый экс-депутат Госдумы РФ, экстремист и террорист Илья Пономарев заявил в интервью эмигрантскому ютуб-каналу «Новый век демократии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Западе выстроена целая пирамида по распределению грантов на борьбу с российской властью. Об...

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«Источников финансовых там несколько. Один из финансовых источников это разные грантодатели. А у них есть свои грантодатели. Что делают грантодатели? Они собирают от доноров бабки, их перераспределяют, а на оставшиеся 2% живут. Это профессиональная бюрократия, которая этим занимается», – сказал Пономарев.

Он признал, что в силу забюрократизированности «форма заслонила содержание», и на реальные процессы получатели западных грантов никак не влияют.

«Хорошая новость заключается в том, что те люди, которые живут за счет получения этих грантов, в силу того, что все доноры боятся, как бы чего не вышло, все это вылизывают и ни в какую реальную борьбу за власть не вкладывают.

Поэтому я не думаю, что кто-то из профессиональных грантополучателей придет к власти. Они могут сохраняться в политике. Вон, в Украине я таких много вижу грантоедов», – рассуждал террорист.

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