Нужно менять характер СВО, иначе повторим сценарий 1917-го, – Сивков

Анатолий Лапин.  
13.06.2026 14:13
  (Мск) , Москва
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Нынешний ход СВО с безнаказанностью украинской нацистской верхушки, но страданиями простых людей, рискует спровоцировать крайне негативный сценарий внутри России.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Надо чётко понимать, что в любой войне есть два фронта: фронт собственно военный и фронт внутренний. И фронт внутренний зачастую играет ключевую роль — единство, целостность. Сегодня проблема заключается в том, что фронт внутренний не понимает, что хочет руководство страны на фронте внешнем…

Сейчас самое опасное состоит в том, что как в 1917 году, в феврале месяце, может произойти. У нас был успешный в 16-м году Брусиловский прорыв, а внутренний фронт дал трещину, и в итоге произошла революция.

Самое неприятное сейчас заключается в том, что враг делает ставку на дестабилизацию социально-политической ситуации в стране путём нанесения ударов.

И я скажу только одно: никакими декларациями, словами, увещеваниями и молитвами дело не изменить. Сработать может только радикальное изменение характера вооружённой борьбы в СВО. Болтовня про ядерное оружие, про удары по Европе — это полная чушь», – заявил Сивков.

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