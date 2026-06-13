Нужно менять характер СВО, иначе повторим сценарий 1917-го, – Сивков
Нынешний ход СВО с безнаказанностью украинской нацистской верхушки, но страданиями простых людей, рискует спровоцировать крайне негативный сценарий внутри России.
Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надо чётко понимать, что в любой войне есть два фронта: фронт собственно военный и фронт внутренний. И фронт внутренний зачастую играет ключевую роль — единство, целостность. Сегодня проблема заключается в том, что фронт внутренний не понимает, что хочет руководство страны на фронте внешнем…
Сейчас самое опасное состоит в том, что как в 1917 году, в феврале месяце, может произойти. У нас был успешный в 16-м году Брусиловский прорыв, а внутренний фронт дал трещину, и в итоге произошла революция.
Самое неприятное сейчас заключается в том, что враг делает ставку на дестабилизацию социально-политической ситуации в стране путём нанесения ударов.
И я скажу только одно: никакими декларациями, словами, увещеваниями и молитвами дело не изменить. Сработать может только радикальное изменение характера вооружённой борьбы в СВО. Болтовня про ядерное оружие, про удары по Европе — это полная чушь», – заявил Сивков.
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