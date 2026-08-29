Обнародованы планы НАТО: «Килл-зона на границе с РФ и Белоруссией и удары по Калининграду»

Игорь Шкапа.  
29.08.2026 12:57
  (Мск) , Киев
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Калининград, НАТО, Прибалтика, Россия


За закрытыми дверями НАТО разрабатывает варианты нанесения ударов по России.

Об этом в эфире польского канала TVP заявила вице-спикер литовского сейма Виктория Чмилите-Нильсен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За закрытыми дверями НАТО разрабатывает варианты нанесения ударов по России. Об этом в эфире...

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Ее попросили прокомментировать недавнюю статью Bild Politik, в которой раскрываются планы НАТО на случай возможного удара России по странам Балтии и говорится о «болезненных последствиях» для Москвы. В материале утверждается, что одной из ключевых целей в подобном сценарии может стать Калининградская область России.

«Мы знаем, что Калининград чрезвычайно важен для России. В этом нет никаких сомнений. Подобные планы, если они действительно существуют, а мы можем с уверенностью предположить, что они разрабатываются в НАТО за закрытыми дверями», – сказала Чмилите-Нильсен.

Она говорит, что у России есть уязвимые регионы, к которым она отнесла Калининград.

Ведущий указал, что предусматривается создание зоны вдоль границы с Россией и Белоруссией, где «противника будут сдерживать только беспилотники и беспилотная военная техника без размещения там войск НАТО».

Его собеседница заметила, что таким образом будет создана своего рода килл-зона.

Впрочем, ее смутило, что в стратегии строится расчет на помощь внутренней оппозиции в России.

«Надеяться на возникновение массового низового движения против путинского режима — даже если экономическая и социальная ситуация будет ухудшаться — на мой взгляд, означает выдавать желаемое за действительное», – резюмировала она.

Метки:

English version :: Читать на английском Обнародованы планы НАТО: «Килл-зона на границе с РФ и Белоруссией и удары по Калининграду»

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