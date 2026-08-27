Киев первый эскалировал конфликт до начала ударов по маркетплейсам, однако всю Россию не охватить, тогда как на Украине есть возможность повыбивать все объекты.

Об этом на канале «Беспилотные технологии» заявил разработчик дронов, кандидат технических наук Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И мы, и украинцы по их инициативе перешли на новую ступень эскалации с уничтожением полугражданской инфраструктуры. Любой маркетплейс имеет очень большое значение в гаражной оборонке, и мы это прочувствовали на своей шкуре. У меня группа работает в Крыму, и когда выбили «WB», «Озон» ограничил доставку в Крым, они просто крякнулись от перегруза. Из-за этого недели две в Крым не ехало ничего. Суть в том, что ребята очень хорошо присели. Потому что какие-то вещи ты можешь купить только на «Озоне» – антенные кабели, соединители, коннекторы – то, что где ты там возьмёшь в Керчи коннектор для антенны. На «Озоне» оно прилетит в течении трёх-пяти дней. И они прочувствовали, что это реально проблема», – рассказал Товкач.