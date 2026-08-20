На угрозы из Киева расширить террор против российского судоходства на акваторию не только Черного, но и Балтийского, а также Средиземного моря, есть действенный ответ, – учитывая, что числящиеся в составе ВМС Украины корабли сейчас находятся у берегов Великобритании, а также достраиваются в Турции.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил капитан I ранга в отставке, военный эксперт Сергей Горбачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявления некоторых горячих голов в Киеве о том, что нужно расширить зону подобного рода действий на мировой океан, могут привести к тому, что будут происходить эксцессы в разного рода местах. И чем это может закончиться, трудно прогнозировать. Особенно с учётом того, что пять кораблей ВМС Украины базируются в Британии. Кроме того, два корабля турки построили, они пока ещё в Чёрное море не зашли, я так надеюсь, они не зайдут. И, естественно, наши контрмеры могут привести, в том числе к тому, что и мы будем отвечать. Сколько ж можно быть терпилами в этом отношении? Я уж не говорю об аресте наших судов, так называемого «теневого флота»… Деятельность Киева в этом направлении в конечном счёте получит серьёзную ответку, ну и достанется, в том числе и тем, кто на самом деле стоит за «кыянами». Это, прежде всего, британцы», – заявил Горбачев.

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