Сенатор: Пора «неизвестным» дронам появиться в небе Британии
Великобритания, открыто афиширующая поставки своих боевых дронов ВСУ для ударов вглубь России, заслуживает появления «неизвестных беспилотников» в воздушном пространстве.
Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Британцы наносят нам сейчас ущерб тем, что поставляют Украине боевые дроны, которые наносят ущерб. Мы тоже понимаем это. Но они же могут получить ответку. И эта ответка будет очень серьёзной…
Они постоянно отвергают обвинения в прямом участии в боевых действиях. И мы же тоже можем отвергать. Вдруг какой-нибудь беспилотник с какого-то корабля непонятного, взлетит и несёт удар по той же Британии.
А мы причём? Мало ли, кто какие беспилотники запускает. Тоже можем отвергать и опровергать всё это», – сказал политик.
По его словам, Британия, как «остров, уязвима со всех сторон».
«Там всё, что хочешь, может прилететь», – считает сенатор.
«Когда мы Посейдон поставим на боевое дежурство, не факт, что мы не разместим недалеко от британского государства», – заметил Джабаров.
По его мнению, англичане «зарываются и уверены, что мы никогда не перейдём в некую черту, после которой просто Британия может перестать существовать как государство».
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