Сенатор: Пора «неизвестным» дронам появиться в небе Британии

Максим Столяров.  
20.08.2026 12:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 463
 
Великобритания, Вооруженные силы, Россия


Великобритания, открыто афиширующая поставки своих боевых дронов ВСУ для ударов вглубь России, заслуживает появления «неизвестных беспилотников» в воздушном пространстве.

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Великобритания, открыто афиширующая поставки своих боевых дронов ВСУ для ударов вглубь России, заслуживает появления...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Британцы наносят нам сейчас ущерб тем, что поставляют Украине боевые дроны, которые наносят ущерб. Мы тоже понимаем это. Но они же могут получить ответку. И эта ответка будет очень серьёзной…

Они постоянно отвергают обвинения в прямом участии в боевых действиях. И мы же тоже можем отвергать. Вдруг какой-нибудь беспилотник с какого-то корабля непонятного, взлетит и несёт удар по той же Британии.

А мы причём? Мало ли, кто какие беспилотники запускает. Тоже можем отвергать и опровергать всё это», – сказал политик.

По его словам, Британия, как «остров, уязвима со всех сторон».

«Там всё, что хочешь, может прилететь», – считает сенатор.

«Когда мы Посейдон поставим на боевое дежурство, не факт, что мы не разместим недалеко от британского государства», – заметил Джабаров.

По его мнению, англичане «зарываются и уверены, что мы никогда не перейдём в некую черту, после которой просто Британия может перестать существовать как государство».

Метки:

English version :: Читать на английском Сенатор: Пора «неизвестным» дронам появиться в небе Британии

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора