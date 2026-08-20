Сенатор: Пора «неизвестным» дронам появиться в небе Британии

Великобритания, открыто афиширующая поставки своих боевых дронов ВСУ для ударов вглубь России, заслуживает появления «неизвестных беспилотников» в воздушном пространстве.

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Британцы наносят нам сейчас ущерб тем, что поставляют Украине боевые дроны, которые наносят ущерб. Мы тоже понимаем это. Но они же могут получить ответку. И эта ответка будет очень серьёзной…

Они постоянно отвергают обвинения в прямом участии в боевых действиях. И мы же тоже можем отвергать. Вдруг какой-нибудь беспилотник с какого-то корабля непонятного, взлетит и несёт удар по той же Британии.

А мы причём? Мало ли, кто какие беспилотники запускает. Тоже можем отвергать и опровергать всё это», – сказал политик.